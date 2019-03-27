Объяснено появление азотной кислоты на Марсе

Дело в том, что в сегодняшней атмосфере Марса очень мало азота — около 2.7%. Без азота, как мы знаем, образование сложных органических веществ, вроде белков, невозможно. Поэтому немудрено, что обнаружение его соединений в заметных количествах стало предметом интереса ученых и бурных дискуссий.

Команда ученых из НАСА попыталась проверить в земных условиях, как образование нитратов и нитритов могло выглядеть в давние времена, когда атмосфера Марса была существенно плотнее, а на планете было теплее.

По одной из существующих гипотез, в атмосфере Марса тогда было много — порядка 20% — молекулярного водорода, выделившегося из марсианских недр при извержениях вулканов. По предположениям химиков, это должно было приводить к формированию синильной кислоты (HCN) вместо азотной (HNO3).

Ученые создали такую «атмосферу» и идентичный марсианскому грунт в лабораторных условиях и проверили, что происходит при обстреле этой композиции метеоритами — таковые имитировались мощными лазерными вспышками.

Выяснилось, что при высоком содержании водорода в атмосфере быстро накапливается моноокись азота — нестабильное соединение, быстро превращающееся в азотную или азотистую кислоты. Потом эти кислоты образуют соли, оседающие в марсианском грунте.

По расчетам экспериментаторов, получившихся нитратов должно было хватить на то, чтобы покрыть всю поверхность Красной планеты сплошным слоем толщиной в 20?40 см. Этого, очевидно, не произошло, но найденные в кратере Гейла нитраты объясняются с большим запасом.

Потом марсианский вулканизм закончился и водород относительно быстро ушел из атмосферы в космос. Он и на Земле-то долго не задерживается. Образование азотной кислоты в атмосфере прекратилось и нитраты в более молодых марсианских породах не встречаются.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной JGR Planets.



