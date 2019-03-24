Создана новая сверхпрочная искусственная кожа

Создана новая сверхпрочная искусственная кожа

Как рассказал глава исследовательской группы Бенджамин Ти (Benjamin Tee), ученые хотели изготовить искусственный материал, который повторял бы водостойкую природу покрова медуз и одновременно реагировал бы на прикосновения. Для этого ученые соединили эластичный полимер с ионизированной жидкостью, богатой фтором, получив в результате гель. В отличие от прочих существующих гидрогелей, такая «кожа» прекрасно чувствует себя и в морской воде, и в щелочнойкислой средах.

Кроме того, покрытие обладает одним очень важным свойством — оно может самовосстанавливаться. Исследователи наглядно продемонстрировали это, разрезав материал пополам. Через несколько минут он восстановил свою электропроводность, а через несколько дней исчезли все следы повреждений и обе части идеально слились друг с другом.

Новая «кожа» пригодится роботам, для которых не подойдут металлические оболочки. Кроме того, ученые прямо заявили о том, что этот материал поможет снизить уровень загрязнения окружающей среды в силу своей биоприроды.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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