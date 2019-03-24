Создана новая сверхпрочная искусственная кожа

Как рассказал глава исследовательской группы Бенджамин Ти (Benjamin Tee), ученые хотели изготовить искусственный материал, который повторял бы водостойкую природу покрова медуз и одновременно реагировал бы на прикосновения. Для этого ученые соединили эластичный полимер с ионизированной жидкостью, богатой фтором, получив в результате гель. В отличие от прочих существующих гидрогелей, такая «кожа» прекрасно чувствует себя и в морской воде, и в щелочнойкислой средах.

Кроме того, покрытие обладает одним очень важным свойством — оно может самовосстанавливаться. Исследователи наглядно продемонстрировали это, разрезав материал пополам. Через несколько минут он восстановил свою электропроводность, а через несколько дней исчезли все следы повреждений и обе части идеально слились друг с другом.

Новая «кожа» пригодится роботам, для которых не подойдут металлические оболочки. Кроме того, ученые прямо заявили о том, что этот материал поможет снизить уровень загрязнения окружающей среды в силу своей биоприроды.



