На телескопе Hubble произошёл очередной сбой

На борту орбитальной обсерватории «Хаббл» (Hubble Space Telescope) зафиксирован очередной сбой. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).

Напомним, что в октябре прошлого года «Хаббл» перешёл в безопасный режим работы из-за неполадок в системе ориентации — из строя вышел один из гироскопов. Этот сбой специалисты смогли оперативно устранить. В начале января текущего года стало известно, что произошло нештатное отключение основного прибора космического телескопа — камеры Wide Field Camera 3 (WFC-3). С этой проблемой в NASA также быстро справились. И вот теперь сообщается о новых неполадках.

На этот раз проблема возникла с инструментом Advanced Camera for Surveys (ACS), который был установлен во время одной из миссий по обслуживанию телескопа. Камера отключилась после того, как во время рутинной процедуры перезагрузки возникла ошибка.

Данные говорят о том, что программное обеспечение ACS загрузилось некорректно. Сейчас специалисты выясняют причины сбоя: как только они будут установлены, инженеры предложат решение.

Между тем другие инструменты на борту «Хаббла» функционируют штатно, так что аппарат продолжает заниматься наблюдениями космического пространства.



