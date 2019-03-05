Британские врачи добились ремиссии у пациента с ВИЧ после пересадки костного мозга

"Лондонский пациент" стал вторым в истории.

Британские врачи добились ремиссии у пациента с ВИЧ после пересадки костного мозга
Фото: obozrevatel.com

Ученым во второй раз в истории медицины удалось добиться ремиссии у пациента с ВИЧ-инфекцией после пересадки костного мозга от донора с мутацией, которая блокирует взаимодействие вируса с рецептором.

Об этом пишет N+1 со ссылкой на журнал Nature.

Вирус иммунодефицита человека, как правило, вызывает неизлечимую болезнь, но небольшая часть людей имеет мутацию в гене CCR5, которая делает ее носителя устойчивым к заражению. Идея использовать эту мутацию в терапевтических целях появилась после истории с "берлинским пациентом", когда 10 лет назад человек с ВИЧ по имени Тимоти Браун вылечился от инфекции после пересадки костного мозга от донора с мутацией.

Повторить успех "берлинского пациента" до этого времени не удавалось, однако теперь авторы статьи в Nature, Равиндра Гупта (Ravindra Gupta) из Университетского колледжа Лондона и его коллеги, заявляют, что им удалось добиться 18-месячной ремиссии у другого пациента мужского пола. Пока что еще слишком рано говорить о полном излечении, подчеркивают они.

"Этот „лондонский пациент“, ВИЧ у которого удалось обуздать после трансплантации костного мозга, вселяет надежду. У других пациентов, которых лечили тем же методом, результатов не было... Если мы сможем понять, почему эта процедура работает у одних людей и не работает у других, мы приблизимся к нашей конечной цели излечения ВИЧ", - заявил Грэм Кук (Graham Cooke) из Имперского колледжа Лондона, который не участвовал в исследовании.


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