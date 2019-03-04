Потрясающее изображение облаков Юпитера

Данное изображение — это обработанный снимок Юпитера, полученный аппаратом «Юнона» 12 февраля 2019 года, когда зонд совершил 18-й близкий подлет к газовому гиганту. В момент снимка аппарат находился примерно в 13 000 километров от верхней границы облаков северного полушария Юпитера. Как отмечается, изображение демонстрирует область струйного течения под названием Jet N6 (в ней видна темная структура в форме круга (в левой части изображения) и окружающие ее облака).

NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

Автоматическая межпланетная станция «Юнона» была запущена NASA в августе 2011 года. В 2016 году аппарат вышел на орбиту вокруг Юпитера и до сих пор продолжает изучение газовому гиганта. Ожидается, что миссия зонда завершится в июле 2021 года.



