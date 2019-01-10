Опубликованы кадры извержений на спутнике Юпитера Ио

Вулканизм на Ио был впервые обнаружен в 1979 году, при пролете «Вояджера-2» мимо Юпитера. Изучение спутников планеты не было специальной целью, но несколько снимков все-же были сделаны. На одном из них был отчетливо — по меркам тех лет, разумеется, — виден выбрасываемый вулканом в космос столб каких-то паров и, вероятно, твердых веществ.

Последующие наблюдения за Ио показали, что вулканов там много. Сейчас их насчитывают около 400 и, очень вероятно, что это цифра не окончательна.

Источником разогрева недр в данном случае являются приливные силы. Ио движется вокруг Юпитера по вытянутой орбите и, по мере приближения к Юпитеру, его гравитация слегка растягивает спутник — его диаметр «ходит» туда сюда примерно на сотню метров.

NASA Ио «глазами» Juno. Яркие пятна — это вулканы

Первые снимки были получены 21 декабря в 12:00, 12:15 и 12:20 по всемирному координированному времени (UTC). Изображения показывают, что луна наполовину освещена ярким пятном, видимым сразу за терминатором, границей дня и ночи. Высота вулканической струи позволяла ей некоторое время оставаться освещенной и самой освещать поверхность спутника.

NASA Еще до входа в тень Юпитера

После того, как Ио полностью ушла в тень Юпитера, она продолжала оставаться освещенной светом, отраженным от другой юпитерианской луны — Европы, что дало возможность продолжить наблюдения. Суммарно они продолжались около часа.

Вулканизм Ио был запечатлен инфракрасным инструментом JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper). Вулканов на ее диске и впрямь оказалось очень много — можете сами оценить их количество на приложенной выше фотографии.



