Пентагон выделит $885 млн. на развитие искусственного интеллекта в военных целях
Министерство обороны США намерено выделить $885 млн на развитие искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях.
Пятилетний контракт находится на стадии подписания, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на вице-президента фирмы Booz Allen Hamilton Джоша Салливана, передает
Компания является подрядчиком Пентагона. Как рассказал Салливан, эти технологии должны помочь США успешнее конкурировать с Россией и Китаем. Он отметил, что использование искусственного интеллекта упростит работу военных и предоставит им время для решения более важных задач.
«Часть задачи состоит в том, чтобы обеспечить доступ нашего правительства к наилучшим технологиям и применять их со всей должной ответственностью ради наших граждан и бойцов», — отметил Салливан.
Вице-президент Booz Allen Hamilton уточнил, что детали контракта прорабатываются, а его подробности засекречены.
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31.07.2018 10:11