Пентагон выделит $885 млн. на развитие искусственного интеллекта в военных целях

Министерство обороны США намерено выделить $885 млн на развитие искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях.

Пятилетний контракт находится на стадии подписания, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на вице-президента фирмы Booz Allen Hamilton Джоша Салливана, передает УНИАН.

Компания является подрядчиком Пентагона. Как рассказал Салливан, эти технологии должны помочь США успешнее конкурировать с Россией и Китаем. Он отметил, что использование искусственного интеллекта упростит работу военных и предоставит им время для решения более важных задач.

«Часть задачи состоит в том, чтобы обеспечить доступ нашего правительства к наилучшим технологиям и применять их со всей должной ответственностью ради наших граждан и бойцов», — отметил Салливан.

Вице-президент Booz Allen Hamilton уточнил, что детали контракта прорабатываются, а его подробности засекречены.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Найден безопасный способ лечения болезни АльцгеймераНайден безопасный способ лечения болезни Альцгеймера
В Тернопольской области раскопали останки расстрелянных оуновцевВ Тернопольской области раскопали останки расстрелянных оуновцев
Неминуемая пандемия убьет 900 млн человек, - ученыеНеминуемая пандемия убьет 900 млн человек, - ученые
Создан первый в мире аэрозоль с наноботамиСоздан первый в мире аэрозоль с наноботами
NVIDIA сотрудничает с DARPA в разработке систем для эпохи после закона МураNVIDIA сотрудничает с DARPA в разработке систем для эпохи после закона Мура
Блок рекламы


Похожие новости
Аспирин замедляет развитие страшной болезниАспирин замедляет развитие страшной болезни
Google отказался продлевать сотрудничество с ПентагономGoogle отказался продлевать сотрудничество с Пентагоном
Дневной сон ученые связали с развитием болезни АльцгеймераДневной сон ученые связали с развитием болезни Альцгеймера
Система тотальной слежки с помощью искусственного интеллекта становится нормойСистема тотальной слежки с помощью искусственного интеллекта становится нормой
Пентагон начал разработку «умных» дронов (ФОТО, ВИДЕО)Пентагон начал разработку «умных» дронов (ФОТО, ВИДЕО)
В Пентагоне признали изучение НЛОВ Пентагоне признали изучение НЛО
Beyond Meat увеличит производство искусственного мяса в три разаBeyond Meat увеличит производство искусственного мяса в три раза
В Пентагоне поделились методами ликвидации роSSийских спутниковВ Пентагоне поделились методами ликвидации роSSийских спутников
В ОАЭ создали первое в мире министерство по вопросам искусственного интеллектаВ ОАЭ создали первое в мире министерство по вопросам искусственного интеллекта
Протеин может остановить развитие вирусовПротеин может остановить развитие вирусов
Последние новости
Подгружаем последние новости