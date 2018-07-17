В позвоночнике женщины выросло гнездо паразитов: омерзительная находка

Согласно статье, опубликованной в четверг в журнале New England Journal of Medicine, ленточный червь, который обычно заражает рогатый скот и собак, вызвал настоящий шок у 35-летней женщины из Франции. Три месяца ее мучили слабость в мышцах и похожие на молнии образования, появлявшиеся и пропадавшие на обеих ногах. В результате врачи выяснили, что виной тому были огромные паразиты, поселившиеся в ее позвоночнике!

К тому времени, как женщина добралась до отделения неотложной помощи, ей было уже очень трудно сохранять вертикальное положение. Осмотр выявил значительную мышечную дистрофию, и первоначально медики подозревали, что имеют дело с какой-то инфекцией. Но после МРТ все встало на свои места: виновником оказалось обширное повреждение средней части позвоночника.

После удаления 9-го позвонка и замены его имплантом стало видно, что в пораженной зоне содержатся личиночные цисты собачьего ленточного червя, известного как Echinococcus granulosus. Как следует из названия, червь обычно поселяется в четырехногих животных, хотя иногда его хозяином становятся и люди. Из первичного хозяина — собаки — яйца могут попасть к любым вторичным, будь то овцы, козы, свиньи и другие животные. Оказавшись в тонкой кишке, яйцо закрепляется и развивается до цисты, которые потом отрываются и вместе с током крови путешествуют по организму, прикрепляясь к другим органам и там продолжая расти. Они дожидаются, пока какая-нибудь собака не съест пораженные цистами ткани — и цикл начинается заново.

Однако в случае с людьми этот процесс обычно заходит в тупик по очевидным причинам. Но цисты все еще могут нанести серьезный ущерб: как правило, они поражают печень и легкие, а в этом исключительном случае и вовсе проникли в центральную нервную систему и кости. Они могут пробыть там долгие годы, прежде чем носитель начнет ощущать первые признаки недомогания. К счастью, для жительницы Франции история закончилась хорошо: после 9 месяцев реабилитации и курса противопаразитических препаратов она вновь смогла встать на ноги.



