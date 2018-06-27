В США впервые одобрили лекарство из марихуаны

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Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило препарат Epidiolex, изготавливаемый на основе марихуаны и предназначенный для уменьшения судорожного синдрома при двух редких формах эпилепсии.

Как сообщает AP, это первый препарат на основе натуральной марихуаны, одобренный американскими властями для медицинского применения.

Прежде Управление по контролю за продуктами и лекарствами США уже одобряло несколько лекарств на основе синтетических веществ, аналогичных тем, что содержатся в марихуане. Эти препараты используются при различных стрессовых расстройствах, мигренях и резкой потере массы тела у пациентов с вирусом иммунодефицита человека.

Так, в 2016 году одобрение получил препарат Syndros, содержащий синтетический дельта-9-тетрагидроканнабинола. Это лекарство предназначено для пациентов с ВИЧ, страдающих от потери массы тела, а также раковых больных, испытывающих тошноту. В целом в 29 штатах США медицинское использование марихуаны легально, хотя федеральное законодательство любое ее употребление запрещает.

Новое лекарство Epidiolex представляет собой клубничный сироп с натуральным каннабидиолом. Исследования показали, что это вещество способно существенно уменьшать частоту эпизодов судорожного синдрома у пациентов с редкими и неподдающимися медикаментозной терапии видами эпилепсии. Испытания препарата проводились на 500 пациентах, включая детей.

Следует отметить, что хотя исследователям и удалось установить взаимосвязь между приемом каннабидиола и уменьшением судорожного синдрома, механизм действия вещества до сих пор не ясен. Препарат Epidiolex предназначен для людей в возрасте от двух лет. Его производство в США планируется начать осенью 2018 года. В 2019 году Epidiolex может быть одобрен в Евросоюзе.

Источник: N+1


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