Билл Гейтс выделил $4 млн на создание ГМО-комаров

Американский бизнесмен, миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс, вложил четыре миллиона долларов в проект по созданию генно-модифицированных малярийных комаров.

Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что генно-модифицированные насекомые нужны для того, чтобы бороться с малярией, от которой ежегодно умирает более миллиона человек во всем мире. В результате спаривания насекомые будут гибнуть. Также для человека данный вид комаров будет безвредным.

Отмечается, что в процессе размножения они передадут будущим поколениям ген, который не позволит рожденным комарам дожить до взрослого периода, когда они начинают пить кровь.

Проект реализует компания Oxitec, которая уже разрабатывала генно-модифицированных комаров для борьбы с вирусом Зика.