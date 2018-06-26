Билл Гейтс выделил $4 млн на создание ГМО-комаров

Билл Гейтс

Американский бизнесмен, миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс, вложил четыре миллиона долларов в проект по созданию генно-модифицированных малярийных комаров.

Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что генно-модифицированные насекомые нужны для того, чтобы бороться с малярией, от которой ежегодно умирает более миллиона человек во всем мире. В результате спаривания насекомые будут гибнуть. Также для человека данный вид комаров будет безвредным.

Отмечается, что в процессе размножения они передадут будущим поколениям ген, который не позволит рожденным комарам дожить до взрослого периода, когда они начинают пить кровь.

Проект реализует компания Oxitec, которая уже разрабатывала генно-модифицированных комаров для борьбы с вирусом Зика.


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