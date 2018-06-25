Создан стелс-материал, скрывающий объекты от тепловизоров

Современные материалы, способные скрыть теплый предмет от инфракрасного радара, весят довольно много — это либо тяжелая металлическая броня, либо термоодеяла. Толщина нового материала — всего миллиметр, он гибкий и легкий. Лист этого материала поглощает до 94% инфракрасных волн, контактирующих с ним, поэтому излучающий объект, укрытый этим материалом, практически невидим в объективе тепловизора. Особенно эффективно поглощается средне- и длинноволновое ИК-излучение, соответствующее телу человеческого тела.

Hongrui Jiang et al. Advanced Engineering Materials, 2018

Кроме того, электрические термоэлементы, встроенные в материал, способны имитировать инфракрасное излучение разных объектов. Спрятанный под листом материала танк с горячим мотором на экране тепловизора (и для алгоритмов тепловизора, ищущих на изображении паттерны излучения, характерные для тяжелой военной техники) будет выглядеть как отбойник вдоль дороги, нагретый солнцем.

Hongrui Jiang et al. Advanced Engineering Materials, 2018

В основе материала лежит так называемый «черный кремний» (black silicon) — компактно упакованные ряды коротких кремниевых нанотрубок, ориентированных в одну сторону, как зубья расчески. Электромагнитная волна многократно отражается от поверхности нанотрубок, частично рассеивается, и никогда не покидает густой «нанолес». Создатели «термощита» не изобретали черный силикон, этот материал известен давно, однако они получили его новым способом, позволяющим делать нанотрубки большей длины; так они эффективнее поглощают тепловое излучение. Кроме того, ученые добавили в платформу, из которой «растут» нанотрубки, отверстия-воздуховоды, благодаря которым материал медленнее нагревается, поглощая тепло.



