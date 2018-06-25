Создан стелс-материал, скрывающий объекты от тепловизоров

Создан стелс-материал, скрывающий объекты от тепловизоров

Современные материалы, способные скрыть теплый предмет от инфракрасного радара, весят довольно много — это либо тяжелая металлическая броня, либо термоодеяла. Толщина нового материала — всего миллиметр, он гибкий и легкий. Лист этого материала поглощает до 94% инфракрасных волн, контактирующих с ним, поэтому излучающий объект, укрытый этим материалом, практически невидим в объективе тепловизора. Особенно эффективно поглощается средне- и длинноволновое ИК-излучение, соответствующее телу человеческого тела.

Создан стелс-материал, скрывающий объекты от тепловизоров

Hongrui Jiang et al. Advanced Engineering Materials, 2018

Кроме того, электрические термоэлементы, встроенные в материал, способны имитировать инфракрасное излучение разных объектов. Спрятанный под листом материала танк с горячим мотором на экране тепловизора (и для алгоритмов тепловизора, ищущих на изображении паттерны излучения, характерные для тяжелой военной техники) будет выглядеть как отбойник вдоль дороги, нагретый солнцем.

Создан стелс-материал, скрывающий объекты от тепловизоров

Hongrui Jiang et al. Advanced Engineering Materials, 2018

В основе материала лежит так называемый «черный кремний» (black silicon) — компактно упакованные ряды коротких кремниевых нанотрубок, ориентированных в одну сторону, как зубья расчески. Электромагнитная волна многократно отражается от поверхности нанотрубок, частично рассеивается, и никогда не покидает густой «нанолес». Создатели «термощита» не изобретали черный силикон, этот материал известен давно, однако они получили его новым способом, позволяющим делать нанотрубки большей длины; так они эффективнее поглощают тепловое излучение. Кроме того, ученые добавили в платформу, из которой «растут» нанотрубки, отверстия-воздуховоды, благодаря которым материал медленнее нагревается, поглощая тепло.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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