Укрепляющий память мозговой протез показывает впечатляющие результаты

Исследование, финансируемое DARPA, имело возможность увеличения объема памяти, с помощью протезирования мозга. После исследований на животных, которые получили успешные результаты, новое исследование было проведено на пациентах в Медицинском центре баптистов Уэйк Форест.

Пациентов попросили сыграть в серию компьютерных игр, связанных с памятью. Исследователи записали образцы нейронной связи вокруг области гиппокампа, которая отвечает за память. Они обратили особое внимание на нейронные узоры, которые привели к кодированию правильной памяти.

Затем пациенты снова играли в игры, а специалисты электрически стимулировали мозг каждого пациента, используя свои собственные успешные шаблоны кодирования памяти.

И вот результаты краткосрочных тестов памяти подскочили на огромные 37 процентов, а на длительные тесты памяти (помня о вещах до 75) на 35 процентов.

Как рассказал источник, исследовательская группа рассматривает этот инструмент как потенциальное медицинское устройство для пациентов с болезнью Альцгеймера и тех, кто перенес инсульт.