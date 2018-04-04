Google использует ветер и солнечную энергию, чтобы компенсировать затраты електроэнергии
В конце 2016 года компания Google объявила о том, что в 2017 году ожидается, что она будет компенсировать все расходы на электроэнергию в офисном и информационном центрах со 100-процентной возобновляемой энергией.
Сегодня компания заявила, что она достигла этой цели.
Google работает над сокращением углеродного следа и приобретением более возобновляемой энергии.
В 2007 году она взяла на себя обязательство нейтрализовать выбросы углекислого газа, что было достигнуто за счет покупки солнечной и ветровой энергии, а также компенсации выбросов углекислого газа.
В 2017 году за каждый киловатт-час энергии, потребляемой компанией Google, она добавила к сетке киловатт-час солнечной энергии и энергии ветра.
На данный момент у Google есть контракты на покупку трех гигаватт продукции солнечной и ветровой ферм по всему миру.
Компания также начала публиковать экологический отчет о своем прогрессе и имеет веб-сайт, в котором подробно описывается текущая работа.
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