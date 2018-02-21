В Китае ИИ применили для слежки за свиньями

В Китае ИИ применили для слежки за свиньями

Искусственный интеллект начинают понемногу применять в практических целях. В частности, в Китае решили использовать ИИ для слежки за поросятами. По мнению специалистов, это поможет избежать гибели животных, которая сейчас достаточно частое явление, информирует supreme2.ru.

Предполагается, что искусственный интеллект будет пристально следить за каждым животным. Он станет фиксировать изменение роста, голос и вес. Также будут отмечаться и другие показатели. Это позволит вовремя распознать возникшие заболевания и соответственно вовремя принять меры. Таким образом удастся сохранить поголовье.

Китайские фермеры уже заключили контракт с компанией Alibaba, которая и будет реализовывать проект. Сотрудники компании оборудуют фермы устройствами, собирающими информацию для ИИ. Данные будут обрабатываться круглосуточно, что потребует значительных финансовых вложений. Но китайские фермеры уверены, что затея все равно будет выгодной, ведь с ее помощью удастся сохранить поголовье свиней, а это сэкономит значительные деньги.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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