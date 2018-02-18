Tesla построит в Нью-Йорке хранилища электроэнергии Powerpack

Если Комиссия Нью-Йорка по общественным услугам примет коммерческое предложение Tesla, в энергосети города появятся системы хранения энергии Powerpack на 4 МВт/8 МВт*ч.

Об этом пишет Electrek.

Con Edison, крупнейшая энергетическая компания Нью-Йорка, может начать сотрудничество с Tesla. Согласно коммерческому предложению, представленному в Комиссию Нью-Йорка по общественным услугам, Tesla обязуется создать, установить и обслуживать системы хранения электроэнергии Powerpack мощностью и производительностью 4 МВт/8 МВт*ч.

Если по истечении трехлетнего испытательного периода батареи докажут свою эффективность, Tesla может оборудовать ими всю энергосеть Нью-Йорка и его пригородов. Первый проект обойдется Con Edison в $5,6 млн, но очень быстро полностью окупится, поскольку будет приносить владельцам по $700 000 экономии ежегодно.