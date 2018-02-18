Tesla построит в Нью-Йорке хранилища электроэнергии Powerpack

tesla-motors

Если Комиссия Нью-Йорка по общественным услугам примет коммерческое предложение Tesla, в энергосети города появятся системы хранения энергии Powerpack на 4 МВт/8 МВт*ч.

Об этом пишет Electrek.

Con Edison, крупнейшая энергетическая компания Нью-Йорка, может начать сотрудничество с Tesla. Согласно коммерческому предложению, представленному в Комиссию Нью-Йорка по общественным услугам, Tesla обязуется создать, установить и обслуживать системы хранения электроэнергии Powerpack мощностью и производительностью 4 МВт/8 МВт*ч.

Если по истечении трехлетнего испытательного периода батареи докажут свою эффективность, Tesla может оборудовать ими всю энергосеть Нью-Йорка и его пригородов. Первый проект обойдется Con Edison в $5,6 млн, но очень быстро полностью окупится, поскольку будет приносить владельцам по $700 000 экономии ежегодно.

Tesla уже начинает реформировать энергетический рынок в разных странах мира. Самые известные проекты запущены в Австралии и Пуэрто-Рико. Решение властей Нью-Йорка может вывести бизнес компании на новый уровень, предоставив Tesla возможность поставлять Powerpack для важнейших объектов инфраструктуры в США.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новые запуски и конкуренция. Какие у SpaceX планы на 2018-й годНовые запуски и конкуренция. Какие у SpaceX планы на 2018-й год
SpaceX начинает запускать первые спутники, которые обеспечат интернетом всю планетуSpaceX начинает запускать первые спутники, которые обеспечат интернетом всю планету
Благодаря SpaceX уже в этом году на Луне снова будут людиБлагодаря SpaceX уже в этом году на Луне снова будут люди
Роботы Boston Dynamics научились открывать двериРоботы Boston Dynamics научились открывать двери
Остров в Тихом океане стал больше не смотря на повышение уровня Мирового океанаОстров в Тихом океане стал больше не смотря на повышение уровня Мирового океана
Блок рекламы


Похожие новости
Что случится с Tesla и ее «пассажиром» в космосе?Что случится с Tesla и ее «пассажиром» в космосе?
Маск опубликовал видео со своей Tesla на орбите
Tesla помогает Южной Австралии построить виртуальную электростанциюTesla помогает Южной Австралии построить виртуальную электростанцию
Китайская компания Baidu построит ИИ-город в 100 км от ПекинаКитайская компания Baidu построит ИИ-город в 100 км от Пекина
На Марсе хотят построить город-лесНа Марсе хотят построить город-лес
Tesla за два месяца собрала в Австралии крупнейшую литий-ионную батареюTesla за два месяца собрала в Австралии крупнейшую литий-ионную батарею
25 лучших изобретений 2017 года: в списке iPhone Х, Tesla Model 3 и спиннер25 лучших изобретений 2017 года: в списке iPhone Х, Tesla Model 3 и спиннер
Tesla Powerpacks обеспечит резервное питание в НантакетеTesla Powerpacks обеспечит резервное питание в Нантакете
Локхид Мартин построит высокоэнергетический бортовой лазер для истребителейЛокхид Мартин построит высокоэнергетический бортовой лазер для истребителей
Илон Маск пообещал построить энергохранилише в Австралии за 100 дней. Он уже опережает срокИлон Маск пообещал построить энергохранилише в Австралии за 100 дней. Он уже опережает срок
Последние новости
Подгружаем последние новости