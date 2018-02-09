Журналистка обустроила умный дом. Он начал за ней шпионить

Поначалу все складывалось нормально — умная кровать лишь напугала мужа Кашмир, а также раздражала ее уведомлениями про недостаток сна, пишут AIN.UA.

Зачем я сделала это? Для удобства? Возможно. Это было похоже на мечту о жизни Чудовища в диснеевском фильме, где анимированные объекты по всему дому занимались бы моими ежедневными нуждами и временами распевали песни.

И действительно, возможностей у Кашмир стало больше: она могла посмотреть, что происходит дома, пообщаться с маленькой дочерью через игрушку, получить уведомление от зубной щетки, подогреть кровать, когда замерзала ночью. Наконец, ей не нужно было пылесосить — все делал робот, актировать которого можно было со смартфона.

Но она также понимала, что за такие привилегии придется заплатить персональными данными. К примеру, компания iRobot недавно рассказала, что собирает «детализированные планы» домов с намерениями в будущем продать их компаниям, которые будет доминировать на IoT-рынке.

Чтобы точно понять, сколько информации передают «умные» устройства, Кашмир попросила помощи у коллеги Сурьи Матту. Тот создал специальный роутер, объединенный с компьютером Raspberry Pi, и подключил к запущенной сети Wi-Fi все девайсы. Благодаря простому скрипту, Сурья знал о каждом запросе IoT-устройств к серверам, а также мог подсчитать переданные пакеты данных. Он имел в своем распоряжении столько же информации, как и провайдер Кашмир — учитывая, что в прошлом году Конгресс разрешил продавать информацию о пользовательской активности, эксперимент становился еще интереснее.

Журналистка обустроила умный дом. Он начал за ней шпионить

Схема передачи данных в доме Кашмир

В течение месяца умные устройства не замолкали ни на день, постоянно отправляя данные. Кашмир тем временем смогла понять, почему Чудовище из сказки было таким злым: умные помощники приносили лишь раздражение. Розеток не хватало, поэтому дом пришлось обвешать удлинителями. Журналистка установила 14 приложений для контроля за девайсами (везде пришлось регистрировать персонализированные аккаунты). Не срослось и с голосовым управлением — у ряда устройств отсутствовали дополнения для ассистента Alexa. К примеру, просто сказать колонке «Alexa, сделай мне кофе!» было невозможно, в то время как умные лампочки сначала подчинялись командам, а потом перестали распознаваться.

Журналистка обустроила умный дом. Он начал за ней шпионить

Статистика передачи данных за месяц

Сурья тем временем мог узнать с точностью до минуты, когда эти лампы были включены или выключены. Также они постоянно обращались к серверам — одна из ламп оказалась очень «разговорчивой» и передавала пакеты до четырех раз в день. Устройство, которое следило за потреблением электричества в доме, пользовалось сетью каждый час.

В итоге Кашмир сменила кофеварку, чтобы та поддерживала сообщение с Alexa. Но и здесь нашелся свой подвох — умный трекер сна, который представлял собой дополнительный сенсорный слой на матрасе, имел функцию предварительной заварки кофе перед пробуждением пользователя. Работало это все только с кофеварками другого производителя — и у обозревательницы не хватило терпения менять гаджет в третий раз. Вместо этого она с мужем каждый раз упражнялась в артикуляции, проговаривая гаджету команды по заварке напитка.

Следующей проблемой стала камера Withings Home Wi-Fi, которая умеет реагировать на движения и шум, а также записывает в облако то, что видит, удаляя данные через два дня. Результатом стало разрушение интимной обстановки в доме.

Через день после установки, она сняла меня гуляющей голой по гостиной. В результате — первое мое нюд-видео (о котором я знаю), загруженное в облако и доступное в приложении Home Cam на смартфоне.

Сурья тоже замечал, что камера отправляет немало данных. Но к счастью, все пакеты были зашифрованы.

Когда Кашмир на несколько дней уехала к родственникам, то собиралась посмотреть на семью с помощью камеры. Оказалось, что муж ее просто выключил — устройство пялилось на него, когда он варил кофе. Передвинув Withings Home в детскую, журналистка обнаружила новую проблему. Видимо, она умудрилась повредить зарядный кабель устройства, поэтому временами оно уходило в офлайн и светилось ярко-оранжевым цветом. Ночью это будило дочь Кашмир, поэтому об офлайн-статусе камеры мать узнавала по крику ребенка.

Журналистка обустроила умный дом. Он начал за ней шпионить

Свечение умной камеры ночью

Еще веселее обстояла ситуация с «умным матрасом» Eight Sleep. Создатели вроде бы позаботились о приватности посторонних людей, поэтому чтобы получать данные о сне на другой половине кровати, необходимо было ввести email-адрес человека, который там спит — ему приходил запрос.

Но было странно сообщать гаджету, с кем ты спишь ради защиты приватности, особенно когда этот гаджет также мониторит уровень шума в спальне.

Сурья отмечает, что Eight Sleep передает данные по нестандартному порту, поэтому о происходящем в спальне он не был осведомлен. По условиям эксперимента, они не пытались нарушить шифрование устройств, оставив все в исходном виде. Ведь иногда никаких усилий и не требовалось — например, наблюдатель мог беспрепятственно узнать, что смотрят на Hulu с помощью смарт-телевизора от Vizio. В остальных случаях ему достаточно было метаданных, то есть самого факта отправки пакета. Сурья знал, что семья просыпается с 6 до 8 утра, ведь в это время Echo начинает играть песни из Spotify (а вот какие — уже неизвестно). Он также узнал, что Кашмир — частый пользователь приложения Alexa Sound, которое воспроизводит эмбиент-звуки. С их помощью женщина укладывает дочь спать.

Оказывается, что то, как мы взаимодействуем с нашими компьютерами и смартфонами — очень ценная информация, как для спецслужб, так и для рекламодателей. Какие сайты я посещаю? Как долго я читаю статью? Как много времени я сижу в Instagram? Для чего я пользуюсь картами? Пакеты данных, которые помогают ответить на эти вопросы являются составными частями экономики данных. И многие из них приходят от людей, живущих в умных домах.

Особенно ценным в отношении передачи данных выглядел телевизор. Им пользовались не каждый день, но когда включали, сведений было просто море. Интересная брешь обнаружилась в Netflix — сервис шифрует стриминг-потоки, но не беспокоится насчет картинок из рекомендаций. Сурья (или интернет-провайдер) могли узнать, какие шоу и фильмы Netflix предлагает Кашмир.

Журналистка обустроила умный дом. Он начал за ней шпионить

Типичная статистика использования телевизора

Правда, за два месяца наблюдений на этом открытия Сурьи не исчерпались — он даже знал, когда его «подопечная» чистит зубы. Особенно его удивляло количество запросов от умных устройств к серверам. Даже когда они бездействуют, то постоянно обращаются к сети. Рекордсмен по активности — Echo, которая «общается» с Amazon каждые несколько минут. В другой день взбесилась кофе-машина — обычно «тихое» устройство отправило 2000 запросов. Оказалось, что тогда у компании случились неполадки с сервером.

Наши дома могут стать подобием интернет-браузеров, с уникальными цифровыми отпечатками, которые будут добываться для получения прибыли — сейчас так происходит с нашей веб-активностью. Если у вас есть умный дом, то он открыт для ваших данных.

Журналистка обустроила умный дом. Он начал за ней шпионить

Персонализированные рекомендации для Кашмир от Netflix

Даже когда Кашмир решила закончить эксперимент, то понимала — в каком-то смысле ее дом останется «умным». В первую очередь благодаря телевидению, куда подключен Netflix или Hulu. Кроме того, только за прошлый год в США продали 25 млн умных колонок, а с релизом HomePod это количество только вырастет.

Мы уже в точке невозврата — интернет-функциональность становится необходимой частью работы множества девайсов в доме, и добавляется в качестве фичи даже тогда, когда в этом нет необходимости.

По итогам своего эксперимента Кашмир поняла, что жизнь IoT-устройств преимущественно состоит из обращений к домашним серверам. Если вы не гик, вы о них не узнаете — но даже если технически подкованы, данные часто зашифрованы. Далеко не всегда это повод беспокоиться о приватности. Порой компании действительно улучшают работу устройств.

Единственный гаджет, который по-настоящему полюбился Кашмир — пылесос iRobot Roomba 890. Он, к слову, не составляет карту дома (это делают модели с индексом 900). Хотя гаджет пугал маленькую дочь журналистки, он исправно справлялся со своими задачами, а интернет-соединение использовал для отправки уведомлений.

В конечном счете я не собираюсь говорить, что отказываться от умного дома стоит по соображениям безопасности, хотя они и существуют. Я хочу предупредить вас, что жизнь в умном доме адски раздражает.


Михаил Сапитон, AIN


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