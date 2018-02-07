Биологи измерили «вирусный дождь» в атмосфере

Земля

Канадским вирусологам впервые удалось количественно рассмотреть всю массу вирусных частиц, которые ветром поднимаются с поверхности в тропосферу и могут переноситься на тысячи километров, осыпая Землю «вирусным дождем».

Статью Кёртиса Саттла (Curtis A. Suttle) и его коллег из канадского Университета Британской Колумбии публикует журнал Международного сообщества микробной экологии The ISME Journal, передает Naked Science.

«Около 20 лет назад мы стали обнаруживать генетически идентичные вирусы в совершенно разных областях по всему миру, – объясняет Саттл. – Легко представить себе, что вирусы поднимаются в атмосферу на одном континенте и «выпадают» на другом». По оценке ученых, ежедневно на каждый квадратный метр поверхности Земли опускается порядка 800 млн вирусных частиц.

Ветер уносит вирусы и бактерии вместе с частицами пыли, а еще эффективнее – с микрокаплями воды океанов. Они могут подниматься на высоту более 2,5–3 км, где дуют стабильные и сильные ветры, разносящие микробы на большое расстояние. С учетом крошечных размеров вирусов, их частицы переносятся эффективнее: Саттл и его коллеги установили высоко в горах Сьерра-Невада специальные платформы и зарегистрировали этот «дождь», показав, что вирусов «выпадает» в 460 раз больше, чем бактерий.


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