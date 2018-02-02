Британская компания с офисом в Днепре проведет тестовый космический полет
Британская компания Skyrora
Суборбитальным космическим полетом называется движение космического аппарата по заданной баллистической траектории со скоростью меньше первой космической, чего недостаточно, чтобы аппарат вышел на орбиту искусственного спутника Земли. Сейчас компания заканчивает работы над своим летательным устройством и готовится к испытанию двигателей. По замыслу конструкторов, первый пусковой механизм Skyrora получит мощность 30 kN, а также будет использовать пероксид водорода в качестве окислителя горючего, чтобы уменьшить негативное влияние на атмосферу Земли.
Skyrora называет себя идейным продолжателем британской космической программы Black Arrow, в рамках которой в 1971 году Великобритания успешно запустила свою первую ракету и успешно вывела на орбиту спутник Prospero. В результате Великобритания стала шестым государством, способным запускать свои собственные спутники. Для запуска ракеты, как и в разработке Skyrora, применялась топливная пара из пероксида водорода и керосина.
Помимо предприятий в Эдинбурге и Глазго, Skyrora также управляет исследовательским центром в Днепре. По словам представителей британской компании, экспертиза и практический опыт украинского департамента позволяют им снижать операционные затраты.
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