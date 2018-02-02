Британская компания с офисом в Днепре проведет тестовый космический полет

Британская компания Skyrora раскрыла свои планы по проведению суборбитального космического полета в конце 2018 года. Запуск — это часть стратегии компании по выходу на рынок бюджетных малых спутников. Он будет произведен с площадки в Шотландии, которая сейчас обустраивается. Один из офисов Skyrora — R&D-центр — находится в космической столице Украины — Днепре, пишут AIN.UA.

Суборбитальным космическим полетом называется движение космического аппарата по заданной баллистической траектории со скоростью меньше первой космической, чего недостаточно, чтобы аппарат вышел на орбиту искусственного спутника Земли. Сейчас компания заканчивает работы над своим летательным устройством и готовится к испытанию двигателей. По замыслу конструкторов, первый пусковой механизм Skyrora получит мощность 30 kN, а также будет использовать пероксид водорода в качестве окислителя горючего, чтобы уменьшить негативное влияние на атмосферу Земли.

Skyrora называет себя идейным продолжателем британской космической программы Black Arrow, в рамках которой в 1971 году Великобритания успешно запустила свою первую ракету и успешно вывела на орбиту спутник Prospero. В результате Великобритания стала шестым государством, способным запускать свои собственные спутники. Для запуска ракеты, как и в разработке Skyrora, применялась топливная пара из пероксида водорода и керосина.

Помимо предприятий в Эдинбурге и Глазго, Skyrora также управляет исследовательским центром в Днепре. По словам представителей британской компании, экспертиза и практический опыт украинского департамента позволяют им снижать операционные затраты.

В то же время, полный цикл производства в Украине организовать сложно — в стране декларируют коммерциализацию этой отрасли, но на нее все еще действуют законодательные ограничения (ст. 4 Закона Украины «О предпринимательстве»). По этим нормам, производить ракеты-носители могут только государственные предприятия. Кроме Skyrora в Днепре присутствуют еще три космических предприятия — частная компания Firefly, а также государственные предприятия «Южмаш» и КБ «Южное».

Ранее AIN.UA сообщал о том, что в начале 2018 года компания Rocket Lab провела успешный коммерческий запуск ракеты Electron и доставила на орбиту три разных спутника.


Стас Ямковой, AIN


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