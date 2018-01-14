Космический грузовик Dragon успешно вернулся с МКС

Космический грузовой корабль Dragon с грузами с Международной космической станции (МКС) успешно приводнился в Тихом океане.

Об этом сообщила компания SpaceX в Twitter .

«Успешное приводнение подтверждено», − информировали в компании.

Аппарат, прибывший на МКС 17 декабря, доставил на Землю около 1,9 тонны груза, который включает отработанные материалы и результаты научных экспериментов, в том числе 20 живых лабораторных мышей, на которых изучают эффективность препаратов для минимизации влияния гравитации на мышечные ткани.

На Землю также вернулись образцы растений, выращенных на орбите для их последующего изучения.

Напомним, в настоящее время Dragon является единственным грузовым космическим кораблем, который способен доставлять грузы с орбитальной станции на Землю.