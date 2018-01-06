НАСА опубликовало карту, на которой отмечены температурные аномалии
Весь мир охвачен глобальным потеплением. Температурные аномалии уже зафиксированы в большинстве регионов планеты. В Национальном космическом агентстве НАСА проанализировали показатели по всему миру, а затем отразили их в карте. Этот документ стало возможно просмотреть в интернете. он отражает картину за период с 26 декабря 3027 года по 2 января 2018 года, информирует supreme2.ru.
В НАСА регулярно наблюдают за погодными изменениями на всей планете. В этом году зафиксировано рекордное количество аномалий. В частности, в странах Северной Америки слишком холодно. Здесь морозы больше, чем это было в прежние годы. В то же время в части Европы и Азии аномально тепло. Здесь до морозов практически не доходит, не смотря на январь месяц. Теплее стало и в Антарктиде, южной Африке и восточной Австралии. А вот на западе Австралии, в Сахаре и близ Амазонки в этом году прохладно.
Карта, опубликованная в сети, отражает реальную ситуацию с погодой. Она еще раз доказывает, что глобальное потепление наступает.
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Наука и техника
06.01.2018 06:14