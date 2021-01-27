Женщинам-военным в США позволили заплетать косы и красить губы

В Соединенных Штатах женщинам-военным разрешили несколько разнообразить свой стиль. Как сообщил Пентагон во вторник, 26 января, отныне военнослужащие женщины могут носить длинные волосы, серьги в ушах и красить ногти, передает DW.

Ранее в США женщины-военные с длинными волосами должны были забирать их в гульки, что для многих из них было неудобно, особенно если на службе надо носить шлем. Теперь же во время тренировок и в тактических ситуациях разрешено собирать волосы в косы или хвостик. Можно также сочетать прически, но при условии, что волосы не мешают носить шлем.

С другой стороны, военнослужащим женщинам позволили при желании также полностью сбривать волосы. Ранее была обязательной определенная минимальная длина волос.

Также женщинам-военным при исполнении служебных обязанностей теперь можно использовать помаду и иметь накрашенные ногти, но не экстремальных цветов (например, голубой, черный или фиолетовый). Цвет волос тоже должен выглядеть естественно, нельзя красить их в розовый или зеленый цвет.

Соответствующий пересмотр предписаний относительно внешнего вида женщин-военных был инициирован еще при прежнем министре обороны Марке Эспере.