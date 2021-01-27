Женщинам-военным в США позволили заплетать косы и красить губы

Красить волосы и ногти в экстремальные цвета запрещено.

Женщинам-военным в США позволили заплетать косы и красить губы
Фото: armiya.az

В Соединенных Штатах женщинам-военным разрешили несколько разнообразить свой стиль. Как сообщил Пентагон во вторник, 26 января, отныне военнослужащие женщины могут носить длинные волосы, серьги в ушах и красить ногти, передает DW.

Ранее в США женщины-военные с длинными волосами должны были забирать их в гульки, что для многих из них было неудобно, особенно если на службе надо носить шлем. Теперь же во время тренировок и в тактических ситуациях разрешено собирать волосы в косы или хвостик. Можно также сочетать прически, но при условии, что волосы не мешают носить шлем.

С другой стороны, военнослужащим женщинам позволили при желании также полностью сбривать волосы. Ранее была обязательной определенная минимальная длина волос.

Также женщинам-военным при исполнении служебных обязанностей теперь можно использовать помаду и иметь накрашенные ногти, но не экстремальных цветов (например, голубой, черный или фиолетовый). Цвет волос тоже должен выглядеть естественно, нельзя красить их в розовый или зеленый цвет.

Соответствующий пересмотр предписаний относительно внешнего вида женщин-военных был инициирован еще при прежнем министре обороны Марке Эспере.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования НавальногоПутин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального
"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения
Активисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать НавальногоАктивисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать Навального
Директором Нацразведки США впервые станет женщинаДиректором Нацразведки США впервые станет женщина
Послы стран G7 представили дорожную карту реформ в УкраинеПослы стран G7 представили дорожную карту реформ в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Адвокатам обвиняемого в деле МН17 позволили осмотреть обломки самолетаАдвокатам обвиняемого в деле МН17 позволили осмотреть обломки самолета
В Шотландии на конференции по борьбе с расизмом не позволили белым людям задавать вопросыВ Шотландии на конференции по борьбе с расизмом не позволили белым людям задавать вопросы
Супруге Балуха впервые позволили свидание с ним в СИЗОСупруге Балуха впервые позволили свидание с ним в СИЗО
Кольченко позволили трехдневное свидание с матерьюКольченко позволили трехдневное свидание с матерью
Участникам "Марша равенства" в Одессе не позволили пройти весь запланированный маршрутУчастникам "Марша равенства" в Одессе не позволили пройти весь запланированный маршрут
Боевики не позволили представителям СММ ОБСЕ наблюдать за разминированиемБоевики не позволили представителям СММ ОБСЕ наблюдать за разминированием
МВД позволили устанавливать тарифы на платные услуги в ведомственных больницахМВД позволили устанавливать тарифы на платные услуги в ведомственных больницах
"Девчонки срезают косы": сеть растрогало стихотворение о женщинах на войне"Девчонки срезают косы": сеть растрогало стихотворение о женщинах на войне
Савченко не позволили выступить на акции против Путина в КиевеСавченко не позволили выступить на акции против Путина в Киеве
Саакашвили заявил, что ему не позволили делать реформыСаакашвили заявил, что ему не позволили делать реформы
Последние новости
Подгружаем последние новости