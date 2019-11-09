МВД подключилось к освобождению задержанного по запросу РФ "унсовца"

Полякам рассказали, что РоSSия использует Интерпол в политических целях.

МВД подключилось к освобождению задержанного по запросу РФ "унсовца"
Фото: mvs.gov.ua

Министерство внутренних дел обратило внимание Польши на то, что роSSийская ориентировка на Игоря Мазура (Тополю), по которой его задержали польские силовики, была внесена в нарушение правил Интерпола.

Об этом говорится на сайте МВД.

РоSSия нарушила статьи 2 и 3 устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование, а также вмешательствл в дела военного, политического, религиозного и расового характера, заявил министр Арсен Аваков.

"РФ обвиняет нашего гражданин в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате погибли и были тяжело травмированы несколько роSSийских военнослужащих. В связи с приведенным фактом МВД Украины немедленно привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола об очередной попытке РоSSийской Федерации неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины", - цитирует Авакова пресс-служба МВД.

Он добавил, что МВД привлекло внимание и компетентных органов Польши к факту грубого нарушения россиянами правил Интерпола, а также других норм международного законодательства.

"МВД надеется на быстрое, объективное и законное рассмотрение ими этого дела, которое полностью сфабриковано в угоду Кремлю", - отметил Аваков.

Напомним, что раньше РоSSия пыталась объявить в розыск через Интерпол бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Умер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий МоторинУмер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"
"С14" выиграла второй суд у "Громадського""С14" выиграла второй суд у "Громадського"
Порошенко купил дом семье из МарьинкиПорошенко купил дом семье из Марьинки
Блок рекламы


Похожие новости
У посольства Польши в Киеве устроили акцию в поддержку задержанного МазураУ посольства Польши в Киеве устроили акцию в поддержку задержанного Мазура
В Польше по запросу РоSSии задержали заместителя главы "УНА-УНСО"В Польше по запросу РоSSии задержали заместителя главы "УНА-УНСО"
Экс-нардепа Кононенко временно задержали в "Борисполе" по запросу НАБУ (обновлено)Экс-нардепа Кононенко временно задержали в "Борисполе" по запросу НАБУ (обновлено)
Сущенко поблагодарил Порошенко и Зеленского за усилия по освобождению пленныхСущенко поблагодарил Порошенко и Зеленского за усилия по освобождению пленных
Экипаж задержанного в Украине танкера возвращается в РоSSиюЭкипаж задержанного в Украине танкера возвращается в РоSSию
Девять моряков с задержанного в Египте судна возвращаются в Украину
Украина и РФ провели первые консультации по освобождению моряков, - МИДУкраина и РФ провели первые консультации по освобождению моряков, - МИД
МВД взял Зеленского под охрану по запросу его штабаМВД взял Зеленского под охрану по запросу его штаба
Задержанного в Греции подельника Курченко отпустили после визита генпрокурора фюрера РФ - СМИЗадержанного в Греции подельника Курченко отпустили после визита генпрокурора фюрера РФ - СМИ
Архиепископа ПЦУ, задержанного в Симферополе, отпустилиАрхиепископа ПЦУ, задержанного в Симферополе, отпустили
Последние новости
Подгружаем последние новости