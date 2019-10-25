Нардепы от "Слуги народа" согласились свидетельствовать по делу о взяточничестве

Желание быть допрошенными изъявили уже пять человек.

Нардепы от "Слуги народа" согласились свидетельствовать по делу о взяточничестве
Фото: Макс Левин

Трое народных депутатов от партии "Слуга народа" обратились в Специализированную антикоррупционную прокуратиру с предложением дать показания по делу о якобы подкупе парламентариев монобольшинства.

Об этом в эфире канала "1+1" сообщил глава САП Назар Холодницкий.

"За эти сутки ко мне на прием записалось несколько человек, которые изъявили желание быть допрошенными в этом производстве", - сказал Холодницкий.

Он отметил, что обратились именно нардепы от "Слуги народа". Первой о таком желании заявила Ольга Смаглюк-Василевская, о чем сообщила в соцсетях. Двух других нардепов Холодницкий не назвал, ссылаясь на тайну следствия.

Фото: снимок с экрана

Во время эфира согласились дать показания также нардеп Александр Дубинский и председатель фракции "СН" Давид Арахамия.

Арахамия рассказал, что свидетель, о котором он заявлял накануне, дал показания СБУ.

Холодницкий отметил, что производство расследует НАБУ, а не СБУ. На это замечание Арахамия ответил, что "приведет" свидетеля в Антикоррупционное бюро.

Арахамия рассказал, что ему позвонил глава СБУ Иван Баканов и пригласил "свидетеля" в спецслужбу несмотря на то, что Служба безопасности не регистрировала производства.

"Я не должен разбираться, чья подследственность. Вас сейчас столько правоохранительных органов, там запутаться можно. Я взял просто и ушел", - сказал Арахамия.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело для проверки изложенной в СМИ информации о том, что 11 депутатов якобы получили по 30 тыс. долларов за то, чтобы законопроект о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости был завален.

18 октября нардепы на заседании финансового комитета проголосовали "против" вынесения этого законопроекта на рассмотрение Рады.

Расследование ведется по ч.4 ст.368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Офис президента и лично президент Владимир Зеленский призвали членов комитета пройти детектор лжи.

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