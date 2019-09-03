Апелляцию по Грымчаку отложили

Грымчака не доставили в суд.

Апелляцию по Грымчаку отложили
Фото: mtot.gov.ua

Апелляционный суд Черниговской области отложил рассмотрение апелляционной жалобы на арест заместителя министра по временно оккупированным территориям Юрия Грымчака. Об этом LB.ua сообщил его адвокат Дмитрий Мельник.

Апелляция назначена на 6 сентября, поскольку Грымчака не доставили в суд.

Кроме этого, сегодня состоялось заседание суда по обжалованию ареста другого фигуранта этого же дела - Игоря Овдиенко. Суд оставил в силе решение первой инстанции об избрании ему меры пресечения в виде ареста на два месяца.

С полным текстом решения адвокаты ознакомится пока не смогли.

Напомним, Юрий Грымчак и его давний товарищ Игорь Овдиенко были задержаны вечером 14 августа.

15 августа им объявили о подозрении в совершении преступления по ч.4. ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах). По данным следствия, эти лица путем обмана завладели крупной суммой денег. Их разоблачили и задержали после получения части неправомерной выгоды в размере $480 тыс.

16 августа Деснянский суд постановил взять Грымчака под стражу с залогом 6 млн гривен, но сделать этого не смогли - в постановлении был указан Юрий Михайлович, тогда как Грымчак - Николаевич. Для исправления ошибки на следующий день пришлось проводить отдельное заседание. 17 августа Грымчака поместили в Черниговское СИЗО.

Игоря Овдиенко суд взял под стражу сроком на два месяца с возможностью внесения залога в 4 млн гривен.

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