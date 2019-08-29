?"Батькивщина" решила не переходить в оппозицию

"Мы будем работать за пределами большинства и готовы поддерживать инициативы Президента"

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что ее фракция намерена поддерживать все инициативы президента Владимира Зеленского, которые будут соответствовать интересам людей.

Об этом говорится на сайте "Батькивщины".

"Фракция «Батькивщина» не будет переходить в оппозицию. Мы будем работать за пределами большинства и готовы поддерживать все инициативы Президента и его команды, которые будут давать развитие государству и улучшение жизни людей. В то же время мы будем тщательно контролировать каждый шаг новой власти. И не позволим разворота проевропейского курса - ни в части суверенитета, ни в части прав человека и социальных стандартов", - заявила политик.

Она заявила, что депутаты "Батькивщины" будут стоять на защите национальной собственности, сельскохозяйственной земли, бороться с коррупцией и бедностью.

Напомним, что коалиции в Верховной Раде не будет, ее права получит фракция "Слуги народа", в состав которой вошли 254 народных депутатов.