Марчук вышел из Минского процесса

С ноября 2018 Марчук был представителем Украины в Контактной группе по Донбассу.

Представитель Украины в переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук заявил о выходе из Минского процесса.

Об этом Марчук сообщил на своей странице в фейсбуке.

"Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019, я прекратил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе", - написал он.

На сайте главы государства обнародовано распоряжение президента "О представителе Украины в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях".

Согласно документу, Петр Порошенко освободил Евгения Марчука от исполнения обязанностей представлять Украину в ТГК.

Как сообщалось, бывший глава СБУ , экс-министр обороны, экс-секретарь СНБО, экс-премьер-министр Украины, генерал армии Евгений Марчук стал представителем Украины в ТКГ в ноябре 2018 после того, как с этой должности уволился Леонид Кучма. До этого с 2014 года Марчук представлял Украину в группе по безопасности.

Ранее с должности уполномоченного Порошенко по мирному урегулированию на Донбассе уволилась Ирина Геращенко.