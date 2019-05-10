Вертолетная эскадрилья отрабатывает ночные стрельбы на полигоне в Ровно
В учениях участвуют все категории летного и летно-подъемного состава.
На Ровенском военном полигоне проводятся учения по боевой подготовке бригад армейской авиации Сухопутных войск и Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.
В мероприятии участвуют все категории летного и летно-подъемного состава, авианаводчики, офицеры боевого управления.
Экипажи вертолетов различных типов, в том числе Ми-24 и Ми-8, в составе пар, звеньев и эскадрилий выполняют учебно-боевые задачи в сложных метеорологических условиях. Кроме полетов различной сложности пилоты выполняют задачи по высадке десанта, элементы эвакуации, полеты на боевое применение ракетного и артиллерийско-пушечного вооружения с предельно малой высоты днем и ночью.
Отдельно военные отрабатывают навыки пилотирования вертолетной техники, оборудованной приборами ночного видения, что позволяет летать и вести огонь в темное время суток на рекордно малой высоте, а в реальной боевой обстановке скрыто приблизиться, уничтожить цели и безопасно вернуться в район базирования.
"С каждым годом задачи экипажей усложняются. Мы используем новые способы выполнения летных и огневых задач. Впервые за время независимости Украины проводим обучение в составе 16 вертолетов, которые будут выполнять задачи в составе эскадрильи ночью. Это является еще одним доказательством того, что армейская авиация способна выполнять боевые задачи в сложных условиях", - отметил генерал-майор Игорь Яременко.
Напомним, ранее, в феврале, военные ООС провели тренировку по боевому управлению вертолетом Ми-2.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
10.05.2019 08:06
10.05.2019 10:00