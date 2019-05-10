?Вертолетная эскадрилья отрабатывает ночные стрельбы на полигоне в Ровно

В учениях участвуют все категории летного и летно-подъемного состава.

На Ровенском военном полигоне проводятся учения по боевой подготовке бригад армейской авиации Сухопутных войск и Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

В мероприятии участвуют все категории летного и летно-подъемного состава, авианаводчики, офицеры боевого управления.

Экипажи вертолетов различных типов, в том числе Ми-24 и Ми-8, в составе пар, звеньев и эскадрилий выполняют учебно-боевые задачи в сложных метеорологических условиях. Кроме полетов различной сложности пилоты выполняют задачи по высадке десанта, элементы эвакуации, полеты на боевое применение ракетного и артиллерийско-пушечного вооружения с предельно малой высоты днем и ночью.

Фото: mil.gov.ua

Отдельно военные отрабатывают навыки пилотирования вертолетной техники, оборудованной приборами ночного видения, что позволяет летать и вести огонь в темное время суток на рекордно малой высоте, а в реальной боевой обстановке скрыто приблизиться, уничтожить цели и безопасно вернуться в район базирования.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

"С каждым годом задачи экипажей усложняются. Мы используем новые способы выполнения летных и огневых задач. Впервые за время независимости Украины проводим обучение в составе 16 вертолетов, которые будут выполнять задачи в составе эскадрильи ночью. Это является еще одним доказательством того, что армейская авиация способна выполнять боевые задачи в сложных условиях", - отметил генерал-майор Игорь Яременко.

Напомним, ранее, в феврале, военные ООС провели тренировку по боевому управлению вертолетом Ми-2.