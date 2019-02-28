БПП возмутился недопуском Артура Герасимова в ефир телеканала "1+1"

"Ток-шоу «Право на власть» превратилось в информационного киллера по вызову у олигарха Коломойского".

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" требует допустить народного депутата Артура Герасимова к участию в сегодняшнем эфире ток-шоу "Право на власть" или официально признать цензуру на "1+1" и отказ от "неудобного" для гостей студии спикера.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Телеканал сначала пригласил Артура Герасимова к участию в эфире и проанонсировал его участие в ток-шоу. Приглашение представителя Президента Украины Артура Герасимова в социальных сетях подтвердила и ведущая программы Наталья Мосейчук. Однако редакция решила исключить Артура Герасимова из списка приглашенных гостей.

"Особенно возмущает факт, что предварительный анонс программы прозвучал не от редакции программы, а от Юлии Тимошенко, которая, как оказалось, четко владеет темой и нюансами задолго до будущего эфира", - говорится в сообщении.

В партии считают, что ситуация, которая сложилась вокруг эфира, четко доказывает страх определенных кандидатов перед серьезной политической дискуссией, где "главное оружие - это правдивые факты, а не популизм и шутки, унижающие достоинство украинского народа".

"Фракция Партии «Блок Петра Порошенко» заявляет, что ток-шоу «Право на власть» превратилось в информационного киллера по вызову у олигарха Игоря Коломойского. Требуем от редакции проекта «Право на власть» придерживаться журналистских стандартов, в частности относительно объективности и беспристрастности. В период грязной предвыборной кампании именно журналисты общенационального телеканала должны защищать общество от позорных манипуляций, а не становиться соучастниками этого преступления перед обществом!", - заявили в партии.