Задержанного в "Борисполе" епископа Гедеона (Харона) выслали в США

У служителя церкви обнаружили проблемы с документами для пребывания в Украине.

Задержанного в
Епископ Макаровский Гедеон (Харон)
Фото: spzh.news

Сотрудники Государственной пограничной службы депортировали в США епископа православной церкви Московского патриархата Гедеона (Юрия Харона). Об этом он сам написал на своей странице в Фейсбуке.

"Владыку депортировали в США. Вели к самолету вооруженные автоматчики как преступника", - написал Гедеон о своей высылке из Украины.

Вечером 13 февраля епископ был задержан в аэропорту "Борисполь". В Государственной пограничной службе пояснили, что епископ имеет несколько гражданств и является адептом "русского мира". По поручению одного из правоохранительных органов, пограничники изъяли у Гедеона украинский паспорт.

Напомним, Гедеон является настоятелем скандально известного храма у фундамента Десятинной церкви.

Согласно реестру Государственной миграционной службы Украины, паспорт Харона является недействительным. По данным источника в миграционной службе, Харон действительно получил украинское гражданство, но позже оно было аннулировано, поскольку он предоставил недостоверные сведения при подаче документов.

29 октября 2018 года епископ Гедеон подал иск в Верховный Суд с требованием признать незаконным решение Верховной Рады, которым она поддержала обращение Президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить томос об автокефалии Православной церкви в Украине.


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