Парубий обозвал Новинского нечистью
"Отойди от меня! Нечисть, отойди от меня!"
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обозвал одного из лидеров "Оппозиционного блока" Вадима Новинского нечистью.
Это произошло во время рассмотрения законопроекта о №4128-д о подчиненности религиозных общин.
В парламенте с первого раза не нашлось достаточно голосов, чтобы принять его, и Парубий, подождав несколько минут, поставил его на голосование повторно.
Новинский, который выступал против принятия законопроекта, подошел к президиуму и потребовал от Парубия снять проект с рассмотрения.
"Отойди от меня! Нечисть, отойди от меня!" - ответил ему спикер Верховной Рады и продолжил процедуру.
Напомним, Верховная Рада на заседании в четверг приняла законопроект №4128-д о подчиненности религиозных общин. Он предусматривает, что приход может принять решение о переходе в другую церковь двумя третями кворума.
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