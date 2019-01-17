Парубий обозвал Новинского нечистью

"Отойди от меня! Нечисть, отойди от меня!"

Парубий обозвал Новинского нечистью
Вадим Новинский
Фото: 112.ua

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обозвал одного из лидеров "Оппозиционного блока" Вадима Новинского нечистью.

Это произошло во время рассмотрения законопроекта о №4128-д о подчиненности религиозных общин.

В парламенте с первого раза не нашлось достаточно голосов, чтобы принять его, и Парубий, подождав несколько минут, поставил его на голосование повторно.

Новинский, который выступал против принятия законопроекта, подошел к президиуму и потребовал от Парубия снять проект с рассмотрения.

"Отойди от меня! Нечисть, отойди от меня!" - ответил ему спикер Верховной Рады и продолжил процедуру.

Напомним, Верховная Рада на заседании в четверг приняла законопроект №4128-д о подчиненности религиозных общин. Он предусматривает, что приход может принять решение о переходе в другую церковь двумя третями кворума.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Директор польского отделения Huawei задержан за шпионажДиректор польского отделения Huawei задержан за шпионаж
Митрополит Макарий не попал на вручение Томоса из-за ФиларетаМитрополит Макарий не попал на вручение Томоса из-за Филарета
МинВОТ: РоSSия стягивает в Крым военную технику, чтобы блокировать к нему доступМинВОТ: РоSSия стягивает в Крым военную технику, чтобы блокировать к нему доступ
В деле Насирова дочитали до 419 из 774 страниц обвинительного актаВ деле Насирова дочитали до 419 из 774 страниц обвинительного акта
Лукашенко понадобилось мнение Медведчука о ситуации на ДонбассеЛукашенко понадобилось мнение Медведчука о ситуации на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
В ПЦУ перешли более 40 приходов УПЦ МП, - ПарубийВ ПЦУ перешли более 40 приходов УПЦ МП, - Парубий
Парубий и Порошенко едут в Турцию на вручение ТомосаПарубий и Порошенко едут в Турцию на вручение Томоса
В Житомире уволили "святого Николая", который обозвал чиновницу проституткой и облил глинтвейном
Порошенко предостерег Новинского от использования "православных" титушекПорошенко предостерег Новинского от использования "православных" титушек
Парубий: выборы в областях с военных положением невозможныПарубий: выборы в областях с военных положением невозможны
Парубий подписал постановление о президентских выборахПарубий подписал постановление о президентских выборах
Парубий призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном и Азовском морях
Парубий призвал ЕС усилить санкции против РФ и увеличить срок их действия до годаПарубий призвал ЕС усилить санкции против РФ и увеличить срок их действия до года
Парубий о принятии госбюджета-2019: Надеюсь, всенощной не будетПарубий о принятии госбюджета-2019: Надеюсь, всенощной не будет
Рада на этой неделе рассмотрит бюджетный и налоговый кодексы, - ПарубийРада на этой неделе рассмотрит бюджетный и налоговый кодексы, - Парубий
Последние новости
Подгружаем последние новости