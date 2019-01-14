Луценко завернул представление на снятие иммунитета с Дубневича

Дело расследуется антикоррупционными органами.

Луценко завернул представление на снятие иммунитета с Дубневича

Генеральный прокурор Юрий Луценко завернул представление на снятие неприкосновенности с депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича, пишут "Украинские новости" со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре.

Причина такого решения не сообщается.

Последний раз Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности еще в марте 2018 года, когда депутата Надежду Савченко обвинили в подготовке терактов. После этого были представления на целый ряд других депутатов, - Александра Пономарева, Сергея Дунаева, Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Станислава Березкина, - но парламент их не поддержал.

Напомним, глава Специализированный антикоррупционный прокуратуры Назар Холодницкий передал генеральному прокурору Юрию Луценко представление о снятии неприкосновенности с Ярослава Дубневича в конце 2018 года.

В представлении говорилось о том, что Дубневич может быть причастен к присвоению 93,2 миллиона гривен филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" при поставке товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах.

По версии следствия, нардеп является организатором присвоения этих средств, будучи главой комитета Верховной Рады по вопросам транспорта. Как считают детективы НАБУ, Дубневич организовал и создал условия для закупки элементов пути за счет средств ЦОП УЗ в нарушение законной процедуры по завышенным ценам. Вместо переговорной процедуры закупки нардеп якобы организовал проведение процедур открытых торгов с привлечением подконтрольных предприятий – ООО "Арго" и ООО "Корпорация КРТ".


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