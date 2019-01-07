Во Львове "заминировали" СБУ

Шутнику грозит уголовная ответственность.

Во Львове "заминировали" СБУ
Главное управление СБУ во Львовской области
Фото: dailylviv.com

В воскресенье, 6 января, на телефон главного управления Национальной полиции в Киеве поступило сообщение о минировании Службы безопасности Украины во Львовской области.

Об этом говорится в сводке Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

По словам заявителя, который позвонил в полицию в 22:50, взрывное устройство с химическим взрывателем сработает через два часа.

Никаких требований аноним не предъявил.

Специалисты провели обследование помещений управления СБУ и прилегающих территории и ничего не нашли.

Теперь ищут "минера", которому грозит ответственность по ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан). Известно, что он звонил с мобильного номера "Водафон".

Напомним, что 21 декабря во Львове было сделано ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала. Позже оказалось, что это сделал 47-летний житель одного из сел Николаевского района.


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