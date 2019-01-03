"Самопомощь" выдвинула Садового в президенты

"Я понимаю, что я иду на войну. Но я иду служить".

"Самопомощь" выдвинула Садового в президенты
Фото: Макс Требухов

Политическая партия "Объединение Самопомощь" выдвинула своего, мэра Львова лидера Андрея Садового кандидатом в президенты.

Решение было принято единогласно на 17-м съезде партии 3 января.

"Я понимаю, что я иду на войну. Но я иду служить. Я люблю людей, я люблю вас, я готов отдать свою жизнь, потому что это наша Украина, у нас другой нет. И другого шанса нет. Мы должно идти сейчас в наступление и побеждать. Именно сейчас. Низко кланяюсь. Спасибо!" - заявил Садовый в ответ на решение партийного актива.

Он уверен, что сможет победить.

Садового поддержали лидер "Демальянса" Василий Гацько и мэр Глухова Мишель Терещенко, ранее заявлявший о президентских амбициях.

Садовый родился во Львове в 1968 году. Закончил Львовскую политехнику и Академию государственного управления при президенте Украины.

С 2006 года является мэром Львова. В 2015 году на очередных выборах его поддержали более 61% избирателей Львова.


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