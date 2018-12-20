?Сторонники УПЦ МП митингуют под Радой

Перед митингующими выступает священник, Новинский и Вилкул.

Около 400 сторонников Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом) митингуют под Верховной Радой против регламентирования изменения подчиненности религиозной общины.

Об этом сообщают "Українські новини".

Участники акции выступают против законопроекта №5309, который обязывает УПЦ МП указывать в своем названии принадлежность к РоSSийской православной церкви, стоящего в повестке дня Верховной Рады на четверг.

Люди расположились на площади Конституции напротив здания парламента. Некоторые из них держат в руках плакаты "Мы молимся, чтоб господь подарил вам разум", "Мы украинцы и мы православные. Украина - наша земля, а УПЦ- наша церковь".

Перед митингующими выступает священнослужитель. Также к протестующим выходили глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский и его заместитель Александр Вилкул.

Порядок обеспечивают около 200 правоохранителей, конфликтов не возникает.

Напомним, 18 декабря Минкультуры анонсировало тысячи мирных переходов между юрисдикциями церквей. Только в этот день в министерство позвонили из шести областей и выразили желание изменить религиозную юрисдикцию.

Накануне митрополит Киевский и всей Украины Епифаний исключил силовой захват храмов УПЦ. Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины также заявил, что новая церковь готова принять в свой состав архиереев и священников Украинской православной церкви Московского патриархата.

15 декабря была создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Раньше такой титул был у Онуфрия. Епифаний, как было анонсировано ранее, получит томос об автокефалии в канун Рождества - 6 января 2019 года в Константинополе. УПЦ МП отказалась признать создание Православной церкви Украины.

14 декабря, перед объединительным Собором, около 100 верующих УПЦ МП провели митинг пол Радой "против вмешательства власти в дела Церкви".