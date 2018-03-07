"Черный список" Минкульта дополнили Алисой Фрейндлих и Александром Башировым

Кроме того, в перечень попали Маршал, Guf, Цыганова, Буйнов и Лариса Долина.

"Черный список" Минкульта дополнили Алисой Фрейндлих и Александром Башировым
Александр Баширов вместе с боевиками на Донбассе
Фото: kp.ru

Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины расширило на семь позиций перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Согласно приказу Минкультуры №184 от 6 марта, опубликованному на сайте ведомства в среду, в обновленный перечень лиц вошли роSSийские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов и Алиса Фрейдлих.

На данный момент в список внесен 131 человек.

Законодательством Украины предусмотрено, что Госкино должно отказать в выдаче или прекратить действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.


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