В Яворове разбили таблицу, посвященную польскому королю

На стене вывесили плакат "В Украине мы будем чествовать своих героев".

В Яворове неизвестные разбили таблицу на краеугольном камне будущего памятника польскому королю конца XVII века Яну III Собескому.

Об этом пишет Zaxid.net со ссылкой на полицию Львовской области.

Правоохранители проводят доследственную проверку инцидента.

На таблице была надпись: "Здесь будет сооружен памятник королю Яну III Собескому, старосте г. Яворов, командующему польско-украинских сил, которые одолели турок под Веной". Сама таблица культурно-исторической ценности не имела, отмечает издание.

"Польское радио", ссылаясь на главу отдела Общества польской культуры Львовской области в Яворове Софию Михневич, сообщает, что на месте инцидента было вывешен плакат.

"Таблица разбита, а на стене вывешен огромный плакат в красно-черных цветах с портретом Степана Бандеры и надписью: "В Украине мы будем чествовать своих героев", – заявила Михневич.

Краеугольный камень под памятник Собескому был заложен в 2014 году.

Михневич отметила, что хотя это была инициатива польских жителей Яворова, ее поддержала местная украинская власть.

"У нас никогда не было конфликтов на национальной почве", - подчеркнула она.

Решение установить памятник королю Яну III Собескому Яворовский городской совет принял 19 ноября 2013 года по обращению местного отдела Общества польской культуры Львовской области. Мотивировали это тем, что Ян III Собеский сначала был старостой города, а после коронации сделал его одной из своих резиденций и праздновал здесь победу в Венской битве с турками в 1683 году.