В Николаевской области горел заповедник

Пожар произошел на территории "Еланецкой степи".

В Николаевской области произошел пожар на территории природного заповедника "Еланецкая степь".

Об этом сообщили местные чрезвычайники.

На территории научно-исследовательского отделения заповедника после обеда 21 января загорелся сухостой.

К месту пожара направили пожарных областного управления ГСЧС и местную пожарную охрану "Бугское" и также привлекли 6 работников заповедника.

"В 15:21 пожар был локализован и в 15:50 ликвидирован на площади 7 га", - говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в Одесской области загорелась самодельная палатка из травы, в результате пожара погиб человек.

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