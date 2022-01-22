В Николаевской области горел заповедник

В Николаевской области произошел пожар на территории природного заповедника "Еланецкая степь".

Об этом сообщили местные чрезвычайники.

На территории научно-исследовательского отделения заповедника после обеда 21 января загорелся сухостой.

К месту пожара направили пожарных областного управления ГСЧС и местную пожарную охрану "Бугское" и также привлекли 6 работников заповедника.

"В 15:21 пожар был локализован и в 15:50 ликвидирован на площади 7 га", - говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в Одесской области загорелась самодельная палатка из травы, в результате пожара погиб человек.