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2022-01-22
В Николаевской области горел заповедник
Пожар произошел на территории "Еланецкой степи".
В Николаевской области произошел пожар на территории природного заповедника "Еланецкая степь".
Об этом сообщили местные чрезвычайники.
На территории научно-исследовательского отделения заповедника после обеда 21 января загорелся сухостой.
К месту пожара направили пожарных областного управления ГСЧС и местную пожарную охрану "Бугское" и также привлекли 6 работников заповедника.
"В 15:21 пожар был локализован и в 15:50 ликвидирован на площади 7 га", - говорится в сообщении.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, в Одесской области загорелась самодельная палатка из травы, в результате пожара погиб человек.