В Японии в районе Фукусимы зафиксировали повторное землетрясение магнитудой 4,3.

Об этом сообщили в Японском метеорологическом агентстве.

Толчки силой 4,3 балла зафиксировали с эпицентром на глубине 50 км под водой в районе Фукусимы.

Отметим, в субботу, 13 февраля, в Тихом океане в нескольких десятках километров от японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,1.

Землетрясение привело к сильной вибрации зданий, что наблюдалось даже в Токио. Также произошло масштабное отключение электроэнергии в более 830 тысячах домов вокруг столицы Японии.

Известно о 150 пострадавших.

Напомним, в июле 2017 года возле берегов префектуры Фукусима произошло землетрясение. При этом на АЭС "Фукусима Дайичи" аномальных последствий удара стихии не обнаружено.

В марте 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой до 9,1, за которым последовало цунами. В результате катастрофы погибли 16 тыс. человек, еще 6 тыс. пострадали. Удар цунами спровоцировал аварию на АЭС "Фукусима-1", где произошло несколько взрывов и утечка радиации.

С прилегающих к станции районов власти эвакуировали более 300 тыс. Человек. В конце 2013 года атомную станцию официально закрыли, работы по ликвидации последствий аварии продолжаются.