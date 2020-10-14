Самую высокую гору Африки Килиманджаро охватил пожар

Тушение осложняется условиями: леса горят на высоте около 6 тысяч метров над уровнем моря.

Пожарные Танзании третьи сутки пытаются обуздать пожар, который бушует на склонах самой высокой горы Африки, Килиманджаро.

Об этом сообщает

Reuters со ссылкой на местные власти.

Огонь вспыхнул в воскресенье в районе Вона, который является центром отдыха для альпинистов, Пожар быстро распространился из-за сильного ветра. Тушение осложняется условиями: леса горят на высоте около 6 тысяч метров над уровнем моря.

Официальный представитель Службы национальных парков Танзании Паскаль Шелутете сообщил агентству Reurers, что пожарные и добровольцы локализовали пламя, заявив, что оно "почти сдержано".

Сотни пожарных, местных жителей и студентов в этом районе присоединились к тушению пожара. Сейчас порывы ветра уже стихли, что позволяет эффективно бороться с огнем.

"Погода спокойная, и нет сильного ветра, который мог бы распространить огонь на другие районы", - сказал Алекс Кисинго, заместитель директора расположенного неподалеку Колледжа управления природой Африки.

Напомним, на внеочередном заседании 13 октября Кабинет министров выделил 185 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для компенсаций пострадавшим в результате лесных пожаров в Луганской области.