В Днепре завелись медузы и морские рыбы (фото)

В Днепре завелись медузы и морские рыбы (фото)

В Днепровских водохранилищах возле Киева завелись медузы и морские рыбы-иглы. В Ассоциации рыболовов Украины сетуют, что реку, перегородив дамбами, убили, лишив естественного течения. В каскаде Днепровских водохранилищ за все эти годы образовалась своя экосистема, отличная от речной. Появление морских обитателей в днепровских водах говорит о катастрофическом состоянии Днепра.

Об этом KV стало известно из сообщения Ассоциации рыболовов Украины. 

“Мы никогда не могли себе даже представить, что в Днепре смогут жить морские обитатели. Но, увы, это реалии сегодняшнего дня… И этому есть свои объяснения. Только в воспоминаниях классиков Днепр остался “широким” и “могучим”. Реку, перегородив дамбами, – убили, лишив естественного течения. В каскаде Днепровских водохранилищ за все эти годы образовалась своя экосистема, отличная от речной”, – говорит глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков. 

Фото: Александр Чистяков

По его словам, во всех бедах древнейшей реки Европы виноват человек. По берегам стоят мегаполисы, металлургические, химические гиганты со своими сливами. Земельный и Водный Кодекс четко регламентируют расстояние природоохранной прибрежной территории, на которой категорически запрещена хозяйственная деятельность, кроме рекреации, несмотря на это, поля вплотную подошли к водоемам, и после обильных дождей вся химия с них попадает в водоемы. По дренажным каналам, малым рекам она попадает в Днепровские водохранилища. 

Кроме того, в Ассоциации отметили, что фактически все автомойки сбрасывают отходы своего производства в ливневки, по которым, минуя очистные сооружения, эта грязная вода, насыщенная автомобильными маслами и автохимией, а главное фосфатами, беспрепятственно попадает прямо в Днепр. 

По утверждению ученых, вода в водохранилищах напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева. Из-за всех этих факторов состав воды изменился, что и дало возможность поселиться в каскаде Днепровских водохранилищ обитателям морских лиманов.

Если три года назад рыбу-иглу и некоторые виды бычков можно было встретить только в дельте Днепра и на Каховском водохранилище, то сегодня они в изобилии встречается прямо в столичных заливах. 

Что касательно мелкой медузы, то это Craspedacusta sowerbyi или амазонская пресноводная медуза из Южной Америки. Несколько лет назад можно было увидеть единичные ее экземпляры, но в этом в некоторых заливах как в киселе плаваешь. Данная медуза – пришелец. Она не свойственна нашей отечественной природе, скорее всего, попала в воды Днепра из чьего-то аквариума. Этот вид происходит родом от настоящих медуз, похож с ними по структуре, имеет щупальца, то есть это настоящая, полноценная медуза, правда несколько в уменьшенном виде от своих морских сородичей. 

Появление морских обитателей в днепровских водах говорит о катастрофическом состоянии Днепра. Их можно встретить в столичной акватории прямо под “окнами” Верховной Рады, и это яркая демонстрация неподобающего отношения к величайшей реке страны.

В Ассоциации также обращают внимание, что Днепр катастрофически зарастает и мелеет. Только в столичной акватории 57 мелей, которые через 3-5 лет могут превратиться в острова, если не предпринять экстренных мер.

Как сообщала KV, недавно в ЧАО “АК “Киевводоканал” призвали поддержать петицию к президенту Украины с просьбой разработки законопроекта о запрете фосфатных моющих средств в Украине. Данная петиция была создана киевским КП "Плесо". За две недели петиция собрала чуть более 1 тысячи голосов из необходимых 25 тысяч.

Ранее KV сообщала, что в озеро Луговое, расположенное в Оболонском районе Киева, продолжается сброс мазута и фекалий. Несмотря на то, что озеро считается рекреационной зоной, купаться в нем – опасно для жизни. 

Фото: Ассоциация рыболовов Украины


Сергей Албул, КиевВласть

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