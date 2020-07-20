Произошло извержение вулкана Стромболи

Произошло извержение вулкана Стромболи

Как следует из данных лаборатории экспериментальной геофизики во Флоренции, извержение длилось около четырех минут. После этого ситуация на острове относительно успокоилась. Пирокластический материал попал на всю террасу кратера, а также на склон вулкана Шьяра дель Фуоко. В результате происшествия никто не пострадал. Тем не менее, ученые говорят, что это сейсмическое событие превышает обычную активность на целый порядок.

«Согласно геофизическим данным, этот утренний взрыв был примерно в 10 раз сильнее, чем средний размер взрывов на вулкане, и сопоставим с большим извержением 15 марта 2017 года, но все еще примерно на порядок меньше, чем два пароксизма в прошлом году 3 Июля и 28 августа» — рассказывает вулканолог Том Пфайффер.

3 июля 2019 в результате извержения вулкана на острове погиб турист.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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Произошло извержение вулкана СтромболиПроизошло извержение вулкана Стромболи
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