ТОП-5 гибридных пород собак с уникальной внешностью

Некоторые породы собак выглядят настолько необычно, что даже тяжело представить, как природа создала такие уникальные творения. Весь секрет заключается в том, что выведены эти породы были путем скрещивания особей разных видов. Эти "гибриды" поражают своей красотой! Представляем вашему вниманию ТОП-5 таких уникальных пород собак.

Кокапу

Эта порода появилась на свет в результате скрещивания пуделя и кокер-спаниеля. Кокапу похож на мишку каштанового цвета. Эти собаки были выведены в середине прошлого века как собаки-компаньоны. Они не имеют наследственных болезней, что крайне редко случается среди гибридных пород. Представители этой породы не переносят одиночество, поэтому будьте готовы, что собаку придется брать с собой и в командировку, и в отпуск.

Помски

Путем скрещивания хаски и померанского шпица была выведена вот такая уникальная порода, как помски. Существует два вида этой породы: один похож больше на хаски и имеет длинную мордочку, но рыжий окрас, а другой — маленькую мордашку и хвост-колечко, которое напоминает шпица. Порода получила лучшие качества от своих родителей и эти собаки быстро покорили мир. Их интеллект просто поражает! К тому же, помски активные, дружелюбные и ненавязчивые.

Утонаган

Внешне эти собаки похожи на волков. Появились они путем скрещивания хаски, маламута и немецкой овчарки. Несмотря на такой набор генов, утонаганы очень добрые, преданные и активные питомцы. Селекционеры планировали создать собаку-компаньона, повсюду сопровождающую своего хозяина. И у них это и правда получилось.

Оссипом

Этот питомец унаследовал качества австралийской овчарки и померанского шпица. Оссипомы очень умные и игривые собаки. Это идеальный друг для активных людей, ведь скучно с ним не будет никогда. Внешне собаки этой породы очень милые, а их невинный взгляд притягивает магнитом.

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