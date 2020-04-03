ТОП-3 породы собак с самым сильным укусом

Собаки могут быть злыми и агрессивными, плохо управляемыми и совершенно невменяемые. Свою агрессию каждая порода демонстрирует по-разному. Кто-то начинает громко лаять, прыгать, а кто-то может укусить, причем очень сильно. Укус собак, которые изначально были выведены для охраны, можно сравнить с укусом крупного хищника. Расскажем вам о трех породах собак, которые имеют самый сильный укус и в состоянии агонии могут просто растерзать свою жертву на куски.

Ротвейлер

Ротвейлеры — одни их самых сильных и физически подготовленных пород собак. Сила их укуса равна в среднем 1500 Н — не самая большая среди собак, но довольно высокая. Собака этой породы способна не только длительное время удерживать жертву, но ее прикус в тандеме с инстинктивными движениями головой, способен разорвать противника. Ротвейлера нужно дрессировать с раннего возраста, чтобы он четко понимал, кто его хозяин, и кто в семье главный. Эти питомцы склонны занимать в семье лидирующее положение, но лучше не рисковать, становясь для ротвейлера конкурентом.

Кангал

Эта порода сторожевых собак использовалась для защиты стад от более крупных хищников (волки, шакалы и даже медведи). Их сила укуса максимальная среди всех собак — 1700 Н, всего на сотню ньютонов меньше, чем у белого медведя. Но это не значит, что кангалы настроены кусать всех вокруг. Собаки этой породы расположены к людям очень доброжелательно. Они любят детей и без причины никогда не нападают. Кангалы хорошо чувствуют настроение хозяев и не будут надоедать своим вниманием. Они нуждаются в свободном пространстве и жить в тесной квартире для них не вариант.

Бультерьер

Бультерьер — это настоящий убийца. Сила его укусу в процессе схватки увеличивается от 1100 Н до 1500 Н. Эта порода считается самой терпеливой. У ее представителей веселый нрав, она отлично дрессируется и агрессию проявляет только в крайних случаях. Их активный характер требует постоянного движения, игр и выплеска эмоций. Когда со стороны кажется, что бультерьер сходит с ума, на самом деле он может так просто играть. Иногда эта собака действительно может неожиданно атаковать, но если их правильно воспитывать и разводить, то проблем с повышенной возбужденностью и агрессивностью у вашего питомца не будет.