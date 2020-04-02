ТОП-5 самых глупых пород собак

Обделенные интеллектом: ТОП-5 самых глупых пород собак

Собаки безусловно одни из самых умных и сообразительных животных. Однако, не все породы могут похвастаться высоким интеллектом и способностью схватывать все команды на лету. Кто-то идеально подходит в качестве защитника и охранника, а определенные породы просто становятся надежными друзьями, которые всегда находятся рядом и подадут лапу помощи. Кто-то считает их глупыми, но на самом деле они просто другие.

Ши-тцу

ТОП-5 самых глупых пород собак

Эта собака считалась излюбленной породой королевских особ. От ши-тцу не требовалось ничего, ее и так любили, гладили, делали прически и восхищались миловидной внешностью. Их основной функцией было возлежать с томным видом на подушках, спокойно принимая ласку и объятия хозяина. Обучить командам эту собаку нельзя. Ее ум просто не будет воспринимать ничего, кроме игр.

Бассет-хаунд

ТОП-5 самых глупых пород собак

Эта собака обладает хорошим нюхом и это единственный, по мнению кинологов, талант этой породы. Бассет-хаунды безумно ленивые. Поспать и поесть — это все, на что они готовы тратить свои силы. Взгляд собаки всегда полон тоски, но это не значит, что животное чем-то недовольно. Просто ритм жизни представителей этой породы весьма меланхоличный и они не настроены что-то менять.

Пекинес

ТОП-5 самых глупых пород собак

Обучение собак этой породы можно сравнить с воспитанием очень капризного ребенка. Если набраться много терпения, то обучить пекинеса вполне возможно. Однако, не стройте больших надежд, что он будет выполнять все ваши прихоти. Эта порода была выведена для развлечения богатых людей, поэтому какие-то важные функции, увы, ей доверить нельзя.

Чау-чау

ТОП-5 самых глупых пород собак

Эти внешне милые собаки на самом деле не такие безобидные, как кажется на первый взгляд. Порода была выведена в Китае. Изначально основной функцией чау-чау была охрана помещений, а в некоторых случаях их выращивали в качестве источника пищи. Командам эти собаки подчиняются крайне плохо. Кроме того, чау-чау могут неожиданно проявлять агрессию как к незнакомцам, так и к своим хозяевам. Это связывают как раз с невысоким интеллектом собаки.

Бульдог

ТОП-5 самых глупых пород собак

Собаки этой породы довольно спокойные и ласковые. Бульдоги отличаются медлительностью, поэтому все команды они выполняют далеко не сразу, и у человека просто может не хватать терпения ждать, пока бульдог примет решение. Еще не факт, что собака поняла, что вы от нее хотите. Сделать неплохого сторожа из бульдога вполне реально, поэтому совершенно глупой эту собаку назвать нельзя.

Ранее сообщалось, какие 5 пород собак считаются самыми злопамятными.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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