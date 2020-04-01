ТОП-5 самых благородных пород кошек

Есть кошки, глядя на которые, хочется обернутся вслед и восхищаться их грациозностью и благородством. Складывается ощущение, что эти животные действительно королевских кровей. Хозяева их часто балуют, поддаваясь их чарам и обаянию. И это вполне оправдано! Представляем вашему вниманию ТОП-5 самых красивых кошек, мимо которых сложно пройти и не потискать.

Бенгальская кошка

Эти создания уверенные в себе, деловиты и любознательны. Стоимость бенгальских кошек зашкаливает, поэтому позволить такого питомца могут себе не все. Кошки этой породы красивы, грациозны, а их окрас выглядит как самая дорогая ткань. Эти животные очень подвижные, активные, они любят воду и с удовольствием плещутся в раковинах и ваннах. Бенгальцы любят разные игрушки, поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваш питомец не скучал.

Британская короткошерстная

Взгляд этих животных, а также их плюшевая короткая шерсть очаровуют людей во всем мире. Наиболее популярный окрас британцев — мраморный. Любят этих кошек за то, что они имеют приятный характер, при этом игривы и дружелюбны. Глядя на такого плюшевого медвежонка с круглыми глазами, тяжело устоять перед его милостью и красотой.

Мейн-кун

Мейн-куны считают себя королевами, и в этом их не нужно убеждать. Невероятно пушистый хвост, уши с кисточками, густая шикарная меховая шубка и пронзительный взгляд — все это делает питомцев величественными и подкупает внимание. Внешне эти кошки очень грациозные, а еще они достаточно ревнивы. Если в доме появляется ребенок, то мейн-куну может не понравиться, что все внимание будет переключено на кого-то другого.

Турецкая ангора

Эта порода кошек отличается проворностью и невероятной красотой. Их белоснежная шерсть и миндалевидные глаза не оставляют никого равнодушными. Ангорская кошка очень ласковая и игривая. Наблюдать за ее элегантной походкой сплошное удовольствие. Представители этой породы не любят сидеть на руках у хозяев. Если им захочется ласки и внимания, то они сами дадут об этом знать.

Бурмилла

Глаза у бурмилл словно подведены черным карандашом — на зависть всем женщинам!Гладкая белоснежная шерсть этих кошек прекрасно расчесывается и очень приятная на ощупь. Незнакомцев эти коты опасаются, поэтому следите за тем, чтобы не напугать питомца.