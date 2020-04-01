ТОП-3 самых уникальных пород кошек в мире

Уникальные питомцы: ТОП-3 самых необычных пород кошек в мире

Каждая порода кошек уникальна по-своему. Кто-то имеет длинную пушистую шерсть, у кого-то приплюснутая морда, короткий хвост или необычный окрас. Но есть кошки, которые по своим генетическим особенностям отличаются от других пород намного больше. Cегодня мы расскажем именно о таких породах.

Манчкины

ТОП-3 самых уникальных пород кошек в мире

Эта порода кошек единственная в мире, у которой самые короткие лапы. По сравнению с другими котами, лапы манчкина короче в 2-3 раза. Этих котов называют кенгуру, из-за того, что они могут стоять на задних лапках, опираясь на хвост. Кто-то сравнивает их с таксами, у которых тоже от природы длинное тело и короткие лапки. Глаза этих котов большие и выразительные – от травянисто-зеленого до небесно-голубого цвета. Помимо оригинальной внешности, характер манчкина довольно спокойный и доброжелательный.

Тойгер

ТОП-3 самых уникальных пород кошек в мире

По окрасу эти коты похожи на тигров. При этом характер у них достаточно домашний и ласковый. Для жизни в квартире тойгеры хорошо приспособлены. Они достаточно дорогие, поэтому позволить себе такого питомца могут единицы. Порода была выведена относительно недавно, чуть более 20 лет тому назад в США. Эти коты имеют шелковистую шерсть, четкие тигровые полосы и выразительные глаза. У некоторых представителей породы действительно тигриный характер.

Эльфы

ТОП-3 самых уникальных пород кошек в мире

Кошки этой породы действительно похожи на эльфов. Они лысые, а уши загнуты назад. Брови у них практически отсутствуют, хвост достаточно гибкий. Здоровье этих животных довольно слабое. Эльфы не переносят сквозняков и могут простудиться даже в теплое время года. Им лучше жить в небольшой квартире, где у кошки будет свой теплый угол. Эти коты очень любят людей и нехватка человеческого внимания негативно влияет на их самочувствие.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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