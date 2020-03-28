ТОП-3 самых верных пород собак

ТОП-3 самых верных пород собак

Собаки — наверное, самые преданные животные в мире. Однако некоторые породы собак отличаются особой верностью своим хозяевам. Именно таким и будет посвящен наш рейтинг.

Немецкая овчарка

Эти собаки отличаются невероятной преданности по отношению к своим хозяевам. Они могут совершенно забыть о любом страхе, если возникает какая-то угроза для их хозяина. Кинологи утверждают, что немецкие овчарки — очень умные и знают, как в случае опасности защитить своих хозяев.

ТОП-3 самых верных пород собак

Доберман

Это довольно непростая порода собак. Перед тем, как признать человека, песику надо долго "присматриваться" к нему. По мнению кинологов, тот, кто нашел подход к доберману, имеет ключ к спасению в любой опасной ситуации. Эти собаки — стратеги по своей натуре и легко могут справиться с любыми сложными ситуациями.

ТОП-3 самых верных пород собак

Ротвейлер

Для этих собак главное — семья, в которой они живут. Именно поэтому ротвейлеры пойдут на любые жертвы ради хозяина. Однако кинологи предупреждают, что ротвейлеры обычно не выбирают себе одного лидера — им свойственна любовь к каждому члену семьи. Если возникает какая-то опасность, они готовы отдать свою жизнь, чтобы защитить хозяев.

ТОП-3 самых верных пород собак
Оксана Житнюк, Тудей

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