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2019-10-08
В Карпатах выпал снег
Синоптики прогнозируют заморозки в ближайшие дни по всей территории страны.
В Карпатах выпал снег. Об этом свидетельствуют данные с веб-камер горнолыжных курортов.
Фото: mukachevo.net
Под снегом в воскресенье оказались горнолыжные курорта Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилипец.
В некоторых частях украинских Карпат снег все еще продолжает идти.
Синоптики прогнозируют, что что заморозки на западе страны продержатся несколько дней. Кроме того, похолодание придет в ближайшие дни на большую часть территории страны и продержится до 9 октября.
Согласно сообщению ГосЧС, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5 градусов, по Киеву заморозки 0-3 градусов.
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