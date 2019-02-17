В Чернобыльской зоне был пожар

Загорелся травяной настил на территории около 5 га.

В Чернобыльской зоне произошел пожар (обновлено)
архивное фото
Фото: Макс Требухов

В воскресенье, 17 февраля, в Чернобыльской зоне отчуждения возле села Бычки возник пожар.

Пресс-служба ГосЧС сообщила, что на территории государственного спецпредприятия "Северная Пуща" (Дитятковское лесничество) горит травяной настил на территории около 5 га.

На тушение огня отправили 18 человек и три единицы техники.

Обновление. Пожар удалось оперативно потушить, на это понадобилось чуть больше двух часов.

К 17:55 огонь локализовали, а еще через час, около 18:50, потушили.

Напомним, что весной 2015 года в Чернобыльской зоне произошел самый сильный лесной пожар с 1992 года.

В последующие годы на территории зоны отчуждения было еще несколько менее крупных возгораний леса.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В пятницу в Киеве потеплеет до +3В пятницу в Киеве потеплеет до +3
В Чернобыльской зоне был пожар В Чернобыльской зоне был пожар
Блок рекламы


Похожие новости
Масштабный лесной пожар начался в ПортугалииМасштабный лесной пожар начался в Португалии
В Чернобыльской зоне вновь возник пожарВ Чернобыльской зоне вновь возник пожар
Пожар в Чернобыльской зоне полностью ликвидированПожар в Чернобыльской зоне полностью ликвидирован
Пожар в Чернобыле локализовали на площади 1,5 гаПожар в Чернобыле локализовали на площади 1,5 га
Площадь лесного пожара в Чернобыльской зоне удалось уменьшить до 6 гектаров Площадь лесного пожара в Чернобыльской зоне удалось уменьшить до 6 гектаров
Лесной пожар в Херсонской области локализованЛесной пожар в Херсонской области локализован
Лесной пожар на Херсонщине тушат с помощью авиацииЛесной пожар на Херсонщине тушат с помощью авиации
На Трухановом острове в Киеве вспыхнул пожар
В Чернобыльской зоне увеличилась популяция "краснокнижного" орлана-белохвостаВ Чернобыльской зоне увеличилась популяция "краснокнижного" орлана-белохвоста
Площадь лесного пожара в Житомирской области выросла вдвоеПлощадь лесного пожара в Житомирской области выросла вдвое
Последние новости
Подгружаем последние новости