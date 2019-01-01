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ГосЧС предупредила об ухудшении погодных условий Ожидаются сильные порывы ветра и метели. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA До конца суток 1 января в западных областях, ночью и утром 2 января в Украине, кроме южной части, ожидается ухудшение погодных условий. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с, метелях. Ночью 2 января в Карпатах и на Закарпатье - значительный снег. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. "Явления имеют желтый уровень угрозы", - сообщает пресс-центр ГосЧС. Ранее сообщалось, что украинские синоптики прогнозируют теплый январь.

LB.ua

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