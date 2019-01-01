ГосЧС предупредила об ухудшении погодных условий

Ожидаются сильные порывы ветра и метели.

ГосЧС предупредила об ухудшении погодных условий
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

До конца суток 1 января в западных областях, ночью и утром 2 января в Украине, кроме южной части, ожидается ухудшение погодных условий.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с, метелях. Ночью 2 января в Карпатах и на Закарпатье - значительный снег. На дорогах страны, кроме юга, гололедица.

"Явления имеют желтый уровень угрозы", - сообщает пресс-центр ГосЧС.

Ранее сообщалось, что украинские синоптики прогнозируют теплый январь.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Синоптики прогнозируют теплый январьСиноптики прогнозируют теплый январь
В Киеве на Новый год обещают 0-2° теплаВ Киеве на Новый год обещают 0-2° тепла
В среду в Киеве прогнозируют небольшой снег и температуру около 0°В среду в Киеве прогнозируют небольшой снег и температуру около 0°
ГосЧС предупредила об ухудшении погодных условийГосЧС предупредила об ухудшении погодных условий
В субботу в Киеве обещают небольшой снегВ субботу в Киеве обещают небольшой снег
Блок рекламы


Похожие новости
ГосЧС предупреждает киевлян о 6 см снега и гололедеГосЧС предупреждает киевлян о 6 см снега и гололеде
Синоптики предупреждают о новом ухудшении погоды в УкраинеСиноптики предупреждают о новом ухудшении погоды в Украине
ГосЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в четырех областяхГосЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в четырех областях
На Киев и область надвигается гроза, - ГосЧСНа Киев и область надвигается гроза, - ГосЧС
Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условийУкраинцев предупреждают об ухудшении погодных условий
Синоптики предупреждают о сильном ухудшении погоды в 7 областяхСиноптики предупреждают о сильном ухудшении погоды в 7 областях
В Украине осложнение погодных условий: снег, ветер и гололедВ Украине осложнение погодных условий: снег, ветер и гололед
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на востоке и юге УкраиныСиноптики предупредили об ухудшении погодных условий на востоке и юге Украины
Украинцев предупреждают о дальнейшем ухудшении погодных условий - ГСЧСУкраинцев предупреждают о дальнейшем ухудшении погодных условий - ГСЧС
Синоптик пообещал улучшение погодных условий на западе и севере страныСиноптик пообещал улучшение погодных условий на западе и севере страны
Последние новости
Подгружаем последние новости